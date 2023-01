Volkswagen Up GTI niet meer te bestellen

Het doek valt voor de Volkswagen Up GTI. Hoewel er nog wel een paar nieuwe exemplaren uit voorraad leverbaar zijn, is de auto nieuw - zowel in Nederland als internationaal - niet meer te bestellen. In totaal wist Volkswagen in Nederland 555 exemplaren van de Up GTI te slijten. Over wanneer de reguliere Up van de markt verdwijnt, heeft Volkswagen nog niks te melden.

De sportieve variant van Volkswagens A-segmenter kwam in 2018 op de markt, toen de Volkswagen Up zelf al zeven jaar onder ons was. De reguliere Up zag namelijk al in 2011 het levenslicht, wordt nog steeds gebouwd en heeft dus een opmerkelijk lange levensloop voor een moderne Volkswagen. De Up GTI blijkt een stuk minder lang leven beschoren, daar die na vijf verkoopjaren het veld mag ruimen.

Het Britse Autocar meldt dat de snelle(re) Up niet meer te bestellen is en een blik op de Nederlandse bestellijsten - waarop bij de Up GTI alleen nog 'uit voorraad leverbaar' staat - bevestigt dat dat ook in Nederland geldt. De Volkswagen-importeur zegt daarop dat de auto ook niet meer terugkomt en meldt dat het merk bezig is de line-up van de Up uit te dunnen. De reguliere Up is dan ook alleen nog samen te stellen met de ongeblazen, 65 pk sterke driecilinder. Over wanneer die verdwijnt, kan de importeur nog geen nieuws melden.

Met het verdwijnen van de sportieve stadsrakker verliezen we een tamelijk uniek autootje op de Nederlandse markt. De Up GTI deed het met een geblazen driecilinder met 115 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. En dat in een tijd waarin er eigenlijk geen andere hete A-segmenters zijn.