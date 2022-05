Volkswagen treft miljoenenschikking met Britten over dieselfraude

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

De Volkswagen Group moet in het Verenigd Koninkrijk flink de portemonnee trekken. Het concern trof namelijk een schikking van 193 miljoen pond, omgerekend €227 miljoen, met gedupeerden van het dieselschandaal. In totaal krijgen circa 91.000 eigenaren van Volkswagens, Skoda's, Seats en Audi's een zak geld mee naar huis.

De rechtszaak was in 2016 gezamenlijk aangespannen tegen Volkswagen vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. Volkswagen betaalt ook de vergoedingen voor onder meer de juridische kosten van de aanklagers, maar doet naar eigen zeggen geen concessies rond aansprakelijkheid. Met de schikking worden volgens Volkswagen hoge kosten voor rechtszaken en beroepsprocedures voorkomen. "De Volkswagen Group is blij dat we deze langlopende juridische procedure in Engeland en Wales hebben kunnen afsluiten", aldus een verklaring van de autofabrikant. Verder spreekt Volkswagen van een 'nieuwe mijlpaal' bij het afsluiten van de 'betreurenswaardige gebeurtenissen' rond het dieselschandaal, dat in 2015 aan het licht kwam. Wereldwijd heeft Volkswagen al miljarden moeten uitgeven aan boetes en schikkingen rondom 'dieselgate'.

Het advocatenkantoor dat de klagers heeft bijgestaan zegt trots te zijn op de bereikte deal met Volkswagen. "De schikking maakt een lang, complex en duur proces overbodig en we zijn blij dat we deze regeling voor onze klanten in de massaclaim bereikt hebben", stelt het kantoor.

Overigens betekent dit niet het einde van de juridische gevechten die Volkswagen nog voert. De Nederlandse stichting Diesel Emissions Justice Foundation dagvaardde Volkswagen namelijk in 2020 om ook een schadevergoeding te bedingen voor getroffen Europeanen. Gezien de duur van de juridische procedure in Engeland, kunnen zij vermoedelijk nog wel even op hun geld wachten.