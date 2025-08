Niet eerder was de Volkswagen Transporter er met zoveel verschillende soorten aandrijflijnen als nu. Het leveringsgamma wordt per direct uitgebreid met de plug-in hybride Transporter eHybrid.

De Volkswagen Transporter is er in diverse formaten en verschijningsvormen. Er zijn diverse lengtematen, hij is er als bestelbus, Kombi en Caravelle en is niet alleen met dieselmotoren en elektrische aandrijflijnen, maar nu ook met plug-in hybride machines. De plug-in hybride variant heet voluit Volkswagen Transporter eHybrid. Hij kost minimaal €46.690.

De plug-in hybride bedrijfswagen biedt voor dat geld een 2,5-liter viercilinder benzinemotor en een ruim 150 pk sterke elektromotor. Dat samenspel is goed voor een systeemvermogen van 233 pk. Die krachten gaan via een cvt naar de voorwielen. De volledig elektrische actieradius die de 16,5-kWh accu mogelijk maakt, bedraagt 54 kilometer en de Transporter Hybrid mag 2.300 kilo trekken. De 0-100-sprint - hoe irrelevant ook - is in 11 tellen achter de rug. Meer details over de aandrijflijn geeft Volkswagen later vrij. Wat we verder weten: hij komt als Transporter, Life, Style, Bulli en PanAmericana beschikbaar. De eerste exemplaren worden volgend jaar geleverd.