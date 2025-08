'Volkswagen Touareg komt bijna aan zijn einde'

De Volkswagen Touareg kwam alweer 23 jaar geleden de gelederen versterken bij Volkswagen. Dat was heel wat, ineens zo'n grote SUV in het gamma. Het bleek geen verkeerde zet, want de Touareg verkocht heel behoorlijk. Tijden veranderen echter en nu zou Volkswagen het bijna welletjes vinden. De huidige Touareg gaat volgend jaar uit productie, zo bevestigt Volkswagen Nederland aan AutoWeek, maar volgens Autocar blijft een opvolger ook uit. Volkswagen Nederland zegt nog niet te weten of er een opvolger komt. De Volkswagen ID5 zou volgens Autocar tevens het veld ruimen, mogelijk bij de stevige opfrisser voor de ID4. Die kan nog niet in de schaduw staan van zijn praktischer gevormde broer.

Goed, terug naar de Touareg. Mogelijk ziet Volkswagen niet genoeg toekomst meer in zijn grootste SUV en dat is met het oog op de Nederlandse markt een bijzondere timing. Hier beleeft de Touareg dankzij de nu plug-in hybride aandrijflijn zijn beste jaren sinds 2008, maar dat alleen is natuurlijk niet genoeg om het model aan te houden. In eigen huis zal de Volkswagen Tayron zijn iets grotere en vooral veel oudere broer het leven zuur maken en in bijvoorbeeld Noord-Amerika is de Volkswagen Atlas een prima alternatief.

De Volkswagen Touareg is nu drie generaties oud. Het begon in 2002, in 2010 verscheen de tweede generatie en de huidige draait nu zo'n zeven jaar mee. Dat laatste geldt overigens niet voor de Nederlandse markt, want hier was de huidige Touareg een tijdje helemaal niet nieuw leverbaar. In ons land staat de teller nu op 4.326 stuks. 2004 was hier het beste jaar voor de Touareg, met 707 verkochte exemplaren. Vorig jaar werden er 199 Touaregs op Nederlands kenteken gezet.