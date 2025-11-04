Binnenkort valt het doek voor de Volkswagen Touareg, maar in Nederland is de grote SUV gewoon nog te koop. Helaas voor wie er eentje wil: de prijzen gaan omhoog. Maar niet van alle versies!

Volkswagen is langzaam maar begonnen met het uitzwaaien van de huidige generatie Touareg. De SUV heeft niet lang meer, maar is in Nederland voorlopig nog wel nieuw te bestellen. In Nederland is de Volkswagen Touareg leverbaar met twee plug-in hybride aandrijflijnen die beide een 3.0 V6 hebben. In de minst potente variant zit je al bepaald niet om vermogen verlegen, die levert immers al 381 pk. De Touareg met deze aandrijflijn is er enkel als Elegance en kost minimaal €89.990. Dat verandert niet. De prijzen van de nog sterkere Touareg gaan wel omhoog.

We hebben het dan over de plug-in hybride Volkswagen Touareg die maar liefst 462 pk op de been brengt. De Volkswagen Touareg met dit vermogen is er net als voorheen weer als R en als R Edition. De prijzen van die versies gaan met €5.000 omhoog. Dat betekent dat je voor de R nu €104.990 betaalt en dat de R Edition €109.990 kost. Die Touareg van bijna €110.000 is niet de duurste Touareg ooit. Die titel gaat naar de even doldwaze als machtige Touareg 6.0 W12. Die variant van de eerste generatie Touareg stond zo'n 20 jaar geleden voor bijna €135.000 in de orderboeken.

Ongeacht de gekozen vermogensvariant heeft de plug-in hybride Volkswagen Touareg een 14,3 kWh accu. Dat levert de SUV een elektrisch bereik op van tot 48 kilometer. De 381 pk sterke variant stampt vanuit stilstand in 5,9 seconden naar de 100 km/h. De sterkere versie met 462 pk heeft aan 5,2 tellen voldoende om die snelheid te bereiken. Beide varianten mogen 3.500 kilo trekken.

Een nieuwe Volkswagen Touareg met verbrandingsmotoren komt er niet. Een elektrische Touareg die mogelijk ID Touareg gaat heten, komt er wél.