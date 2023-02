Volkswagen Touareg bijna klaar voor terugkeer

De huidige Volkswagen Touareg is hier in Nederland nogal een zeldzaamheid. De in 2018 geïntroduceerde derde generatie hield het namelijk al vrij snel weer voor gezien in ons land. Hij had in zijn eerste jaar met 59 stuks zijn 'beste' verkoopjaar, dus was het op zich een begrijpelijke beslissing om er hier maar mee te stoppen. Wie ervan baalde dat Volkswagen zijn grootste SUV uit het aanbod schrapte, mag nu reikhalzend uitkijken naar de auto die we op deze nieuwe foto's zien. Dat is de gefacelifte versie van de huidige Touareg en die komt wel weer gewoon in de Nederlandse showrooms te staan.

Zoals op de spionagefoto's van onlangs al te zien was, pakt Volkswagen de Touareg niet al te rigoureus aan. De lichten voor en achter lijken een wat anders ingetekend te worden en aan de voorkant valt vooral op dat de grille wat breder doorloopt onder de koplampen. Ook loopt er tussen de koplampen een balk ledverlichting over de grille. Het interieur van de (in dit geval als R uitgevoerde) vernieuwde Touareg zien we onder meer vernieuwd infotainment, een nieuw stuurwiel met aanraakgevoelige 'knoppen' en ook prijkt het 'nieuwe' meer 2D-vormgegeven Volkswagen-logo erop.

Plug-in hybride Volkswagen Touareg

Interessanter wordt wat er onderhuids verandert. Dat Volkswagen het weer ziet zitten om de Touareg in Nederland aan te bieden, wekt het vermoeden dat er een deels geëlektrificeerde en dus minder hard door de bpm geraakte versie aankomt. Voorheen was de Touareg hier enkel met 3.0 V6 benzine- en dieselmotoren en zelfs met een 4.0 V8 TDI, nu komt er naar alle waarschijnlijkheid een plug-in hybride Touareg deze kant op. Elders verkoopt Volkswagen al een Touareg eHybrid met V6 TSI en elektromotor, met een systeemvermogen van 381 pk. Die kan met zijn accupakket met 14,3 kWh nettocapaciteit zo'n 47 km elektrisch afleggen. Overigens is ook de Volkswagen Touareg R een plug-in. Mogelijk komt die 462 pk sterke versie ook deze kant op. Komende zomer weten we meer, dan wordt de vernieuwde Volkswagen Touareg gepresenteerd.