Volkswagen Tiguan R strekt de benen

Als je deze Volkswagen Tiguan voorbij zou zien rijden, zou je waarschijnlijk niet doorhebben dat er wat bijzonders mee aan de hand is. Stiekem zien we hier echter de Volkswagen Tiguan R, die nog onthuld moet worden.

Omdat er al lang en breed R-Line-aankleding is voor de Volkswagen Tiguan, is het zo op het eerste gezicht maar lastig te zien dat er iets opmerkelijks met deze Volkswagen Tiguan aan de hand is. Een nadere blik wijst echter uit dat de grote uitsparingen in de voorbumper werkelijk nut hebben, want op de hoek zien we er een intercooler in verscholen. Flinke geperforeerde remschijven en vier uitlaateinden zijn ook enkele hints dat dit écht een sportieve Tiguan is.

Hier zien we dus de Volkswagen Tiguan R en dat belooft weer een feestje te worden als je van snelle SUV's met brandstofmotoren houdt. In de neus ligt uiteraard een 2.0 TSI, alleen is het nog even de vraag hoe sterk die wordt. De vorige schopte het al tot 320 pk en logischerwijs gaat de nieuwe daar een stapje overheen. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in minder dan 5 seconden en een topsnelheid van 250 km/h liggen in de lijn der verwachting. Waarschijnlijk verschijnt de Volkswagen Tiguan R ergens in de komende maanden.