Is de Volkswagen Tiguan je te klein en de Tayron je te groot? Dan zul je vliegtickets moeten boeken. Er is namelijk een nieuw plug-in hybride tussenmaatje, maar die wordt enkel in China aangeboden.

Het Chinese leveringsgamma van Volkswagen is voor de buitenstaander vrijwel ondoorgrondelijk. Diverse joint-ventures verkopen los van elkaar al dan niet met elkaar overlappende modellen. Dat komt ook in het segment van de Tiguan tot uiting. Volkswagen verkoopt in China de vorige generatie Tiguan nog, evenals de in Nederland door de Tayron vervangen Tiguan Allspace die er Tiguan L heet. Maar er is meer: zo is 'onze Volkswagen Tayron' er ook gewoon te koop, al heet die er opmerkelijk genoeg kortere Tayron L om onderscheid te maken met de vorige generatie Tayron die in China ook nog te koop is en maatje kleiner is. De chaos wordt nu nog groter.

Maak kennis met de Volkswagen Tiguan L ePro. Dat is de plug-in hybride versie van de Tiguan L Pro. De Tiguan L Pro is feitelijk de Chinese versie van de Volkswagen Tiguan die je in Europa kunt kopen, maar is een stuk langer. De Tiguan L Pro meet 4,74 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,79 meter. De Europese Tiguan is met zijn wagenlengte van 4,55 meter een kleine 20 centimeter korter en heeft een 11 centimeter kortere wielbasis (2,68 meter). Van die Chinese Volkswagen Tiguan L Pro bestond nog geen plug-in hybride versie, maar nu wel. Volkswagen maakt van de gelegenheid gebruik om die plug-in hybride ook maar een eigen front te geven. Waarom ook niet.

De Volkswagen Tiguan L ePro heeft strakkere, plattere koplampen die ons enigszins doen denken aan de exemplaren voorop de vorige generatie Golf. Tussen de koplampen zit een horizontale ledstrip die enkel wordt onderbroken door het ongetwijfeld ook verlichte VW-logo. Ook nieuw: de bumper eronder. Die is van aanzienlijk hoekigere elementen voorzien. Ook zijn de achterlichten anders van vorm, evenals het deel dat ze met elkaar verbindt.

AutoWeek heeft deze eerste foto's en informatie opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie. Compleet kunnen we dus nog niet zijn in onze berichtgeving. We weten wel dat de Tiguan L ePro een 130 pk sterke 1.5 viercilinder benzinemotor en een 22 kWh accu heeft, al weten we niet of dat bruto of netto is. De plug-in hybride Volkswagen Tiguan eHybrid die je in Nederland kunt bestellen, heeft een 19,7 kWh (25,7 kWh bruto) accu.