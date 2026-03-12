Ben jij in de markt voor een Volkswagen Tiguan of Tayron? Dan hebben we goed nieuws: de vanafprijzen van de twee SUV's dalen met duizenden euro's.

De Volkswagen Tiguan was er tot voor kort vanaf €49.990. De vanafprijs van de SUV zakt met €2.000 naar €47.990. Voor dat geld krijg je de 131 pk sterke mild-hybride Volkswagen Tiguan met zeventraps automaat, uitgevoerd als Trend. Ook grote broer Volkswagen Tayron wordt goedkoper. De vanafprijs van die SUV zakt met €2.500 naar €52.490. Voor dat bedrag krijg je de 204 pk sterke plug-in hybride Tayron met een systeemvermogen van 204 pk. De vanafprijs geldt voor de Life Edition.

Tegelijkertijd voegt Volkswagen twee nieuwe uitvoeringen aan het leveringsgamma van de SUV's toe. Zowel de Tiguan als Tayron is er nu als Life en als R-Line. De Life komt een stapje onder de Life Edition te staan. De R-Line komt op zijn beurt een stapje onder de R-Line Edition te staan.

De Volkswagen Tiguan Life is er vanaf €49.990. Je krijgt dan direct de 204 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. De Tiguan R-Line is er vanaf €54.990. Ook dan rijd je de 204 pk sterke plug-in, al valt deze uitvoering ook te combineren met de sterkere (272 pk) plug-in hybride aandrijflijn. Die kost €56.990. Liever de grotere Tayron? Tel dan €2.500 bij de prijzen van de Tiguan op.