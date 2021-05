Volkswagen Tiguan Allspace vernieuwd

Volkswagen trekt het doek van de vernieuwde Tiguan Allspace. Zoals te verwachten was, is de ruimere versie van de Tiguan op dezelfde wijze gefacelift als zijn kortere broer.

De tweede generatie van de Volkswagen Tiguan werd een krap jaar geleden vrij grondig vernieuwd. De SUV die naast de Golf in het compacte middensegment staat, kreeg daarbij om te beginnen enkele nieuwe uiterlijke kenmerken die 'm meer in lijn brengen met de Golf 8. Die weg bewandelt Wolfsburg voor de Tiguan Allspace opnieuw. Dat betekent dat het front aardig op de schop is gegaan en een compleet nieuwe bredere grille met daarop aansluitende plattere ledkoplampen het gezicht vormen. De motorkap ligt hoger en ook zijn de voorbumpers anders ingedeeld. Tot zover allemaal bekend van de reguliere Tiguan, de achterkant is natuurlijk waar de Allspace zich onderscheidt. Toch is Volkswagen ook daar geheel in lijn met de kortere Tiguan te werk gegaan en dat betekent dat-ie nieuw ingedeelde ledverlichting in de achterlichten heeft en ook hier zien we nieuw bumperwerk.

Interieur

Je raadt het al; ook het interieur is op bekende wijze herzien. Voortaan tref je in de Tiguan Allspace dus een nieuw stuurwiel én Volkswagens jongste infotainmentsysteem. Wie houdt van 'ouderwets' knoppenwerk, moet de gefacelifte Tiguan Allspace misschien links laten liggen, want ook hier doen meer aanraakgevoelige toetsen en 'sliders' hun intreden. Bijvoorbeeld om de temperatuur van de climatecontrol te regelen, want dat doe je nu door met je vinger over een oppervlak te schuiven. Ook voor andere zaken, zoals het instellen van de stoelverwarming, heb je voortaan geen fysieke knoppen meer, maar de aanraakgevoelige toetsen. Ook krijgt de Tiguan Allspace Travel Assist, waarmee je semi-autonoom tot een snelheid van 210 km/h op weg kan. Wel moet je je handen aan het stuur houden, anders hoor je na tien seconden een waarschuwingsgeluid en krijg je een melding in het instrumentarium.

Aandrijving

De Tiguan Allspace, die zo'n 22 centimeter langer is dan de reguliere Tiguan, profiteert vooralsnog niet van de komst van nieuwe versies. Zo ontbreekt de 245 pk sterke plug-in hybride eHybrid voorlopig nog, maar waarschijnlijk volgt die in een later stadium. Minder waarschijnlijk is de komst van een rappe R. De reguliere Tiguan kreeg die sportieve topversie er afgelopen najaar bij. Vooralsnog bestaat het internationale benzinemotorengamma uit de 150 pk 1.5 TSI en de 190 pk of 245 pk sterke 2.0 TSI met 4Motion-vierwielaandrijving en zeventraps DSG-automaat.

Dieselen wordt weer mogelijk met de 2.0 TDI. Die is er met 150 pk vermogen met zowel voor- als vierwielaandrijving. Hoger op de ladder staat de 200 pk 2.0 TDI die altijd de 4Motion-vierwielaandrijving heeft. In alle gevallen gebeurt het schakelen met de zeventraps automaat. In Nederland kennen we overigens enkel de 150 pk 2.0 TDI en als dieselen hier inderdaad nog tot de opties behoort, dan is het zeer waarschijnlijk dat het bij die variant blijft voor ons.

De optioneel met zeven zitplaatsen uit te rusten Volkswagen Tiguan Allspace komt later dit jaar op de markt. In de aanloop naar de marktintroductie volgen de prijzen en gedetailleerdere informatie voor de Nederlandse markt.