De ene auto is de andere niet en zo is ook de ene Volkswagen T-Cross de ander niet. De Volkswagen T-Cross gaat ook als Taigun door het leven. Die Taigun is nu vernieuwd.

De Volkswagen T-Cross heeft een handjevol opmerkelijke derivaten, en dan hebben we het niet over de Skoda Kamiq of Seat Arona. De T-Cross wordt in diverse markten in een net even andere vorm en en vaak met een andere naam verkocht. Zo is het model in Brazilië met een afwijkende neus en met een langere wielbasis en dus grotere wagenlengte te koop. Die langere T-Cross wordt ook in China verkocht, als 'T-Cross', als 'Tacqua' en als 'Tharu XR'. Ook in India bestaat de T-Cross, maar daar heet hij Taigun en is het weer een eigen mengelmoesje die op de voor India ontwikkelde variant van het MQB A0-platform troont. Die Volkswagen Taigun is nu vernieuwd.

Met zijn gewijzigde neus gaat de Volkswagen Taigun de reeds genoemde Tharu XR achterna. De achterzijde blijft juist behouden en oogt dus niet hetzelfde als die van die Chinese variant. De aangescherpte Taigun heeft verlichte merkemblemen, nieuwe bumpers en verlichting en heeft verder van nieuwe lakkleuren, andere lichtmetalen wielen en dito bekleding voor het interieur. In de cross-over vinden we een 10,1-inch infotainmentscherm en een 10,25 inch digitaal instrumentarium. Op de Indiase motorenlijst staan een 116 pk sterke 1.0 TSI en een 150 pk sterke 1.5 TSI. Opvallend: die 1.0 is aan een achttraps automaat geknoopt, met een traditionele koppelomvormer. De 1.5 heeft een zeventraps DSG-automaat.

De Volkswagen Taigun is 4,22 meter lang en heeft een wielbasis van 2,65 meter. Daarmee heeft hij een 10 centimeter grotere wielbasis en is hij 11 centimeter langer dan onze T-Cross. Leuk weetje: de modelnaam Taigun is een anagram van modelnaam Tiguan. Al in 2012 plakte Volkswagen die naam achterop een concept-car die uiteindelijk tot de T-Cross zou uitgroeien.