Volkswagen Taigun is productieklaar

Volkswagen vuurt een cross-over op autoland af die minder nieuw is dan je wellicht zou denken. Dit is de Taigun, een compacte cross-over die we in Europa in iets andere vorm al eventjes kennen.

Wie een olifantengeheugen heeft, kent de naam Taigun wellicht nog van de gelijknamige concept-car die Volkswagen in 2012 presenteerde. Dat studiemodel was een vooruitblik op een compacte cross-over die Volkswagen op termijn aan zijn leveringsgamma zou toevoegen. Het bleek een wel heel vroege voorbode te zijn van de auto die we inmiddels als T-Cross kennen. In februari vorig jaar liet Volkswagen in India opeens weer een concept-car zien met de naam Taigun, een zeer productierijp ogend model ditmaal. De Taigun is nu in productievorm gepresenteerd.

De Taigun houdt net als de in 2012 gepresenteerde concept-car met die naam verband met de T-Cross. Sterker nog, het model is in feite niets meer dan de voor de Indiase markt bestemde variant van de T-Cross. De vorig jaar gepresenteerde Taigun Concept had een ander snuitje dan de T-Cross zoals wij die kennen. In feite is hij dan ook praktisch gelijk aan de Chinese T-Cross, de versie met verlengde wielbasis en een iets andere vormgeving. De wielbasis van de Indiase Taigun is net als die van die Chinese T-Cross 2,65 meter, tien centimeter groter dus dan die van de T-Cross. Ook de totale wagenlengte van de Indiase Taigun is met 4,21 tien centimeter groter dan die van zijn Europese broertje.

De definitieve productieversie wijkt slechts op detailniveau af van de Taigun Concept uit 2020. De auto, wiens naam een anagram is van 'Tiguan', moet het zonder vrolijke print op de C-stijl doen en is nu voorzien van typenamen. De modelnaam Taigun staat uitgeschreven onderaan de achterklep, de 19-inch wielen van de concept-car zijn vervangen voor subtielere exemplaren in de maat 17-inch en de zijspiegelkappen zijn - jawel - in carrosseriekleur gespoten. Onderhuids gaat de iets goedkopere voor de Indiase markt bestemde versie van het bekende MQB Ao-platform schuil, dat MQB-A0-IN heet. De auto is uitgerust met een 115 pk 1.0 TSI , maar wordt ook leverbaar met de 1.5 TSI van 150 pk.