Volkswagen Taigo: compacte coupé-SUV naast T-Cross

Highlights

Nieuwe compacte cross-over naast T-Cross, langer dan T-Roc

Een van de eerste coupé-SUV's in compacte segment

Bekende TSI-motoren

Begin 2022 op de markt

Cross-overs en SUV's: als autofabrikant kun je er tegenwoordig niet genoeg van in je showroom hebben staan. Waar autoland aan het begin van dit millennium wat lacherig over de SsangYong Actyon deed, zijn zelfs zogenoemde 'coupé-SUV's' met een relatief sterk aflopende daklijn steeds verder aan het inburgeren. Hoewel merken als BMW en Mercedes-Benz zich als enkelen van de eersten massaal op dergelijke modellen stortte, bracht Renault de coupé-SUV met de Arkana naar een financieel gezien toegankelijker segment. Volkswagen democratiseert de cross-over met een aan de achterzijde platgedrukt dak een stapje verder door in het segment van de T-Cross en Captur een dergelijk model te brengen. Dit is de Volkswagen Taigo.

Afmetingen

Hoewel de Taigo voor de Europese markt volledig nieuw is, is de auto dat zelf dat in iets mindere mate. Medio 2020 presenteerde Volkswagen in Brazilië namelijk de Nivus, in feite de tweelingbroer van de Taigo. Hoewel de Taigo en de Nivus sterk op elkaar lijken, zijn ze niet helemaal identiek. Het tweetal verschilt onder meer op motorisch en op designtechnisch vlak. Eerst bespreken we de afmetingen van de Taigo, die komen namelijk wél overeen met die van zijn Zuid-Amerikaanse familielid. De Volkswagen Taigo is net als de Nivus namelijk 4,27 meter lang, 1,49 meter hoog en 1,76 meter breed. Ondanks dat de Taigo 16 centimeter langer is dan de T-Cross, is de wielbasis van de Taigo met 2,57 meter slechts 3 mm groter dan die van Volkswagen's inmiddels enkele jaren verkrijgbare T-Cross. De extra centimeters aan voor- en achterzijde leveren de Taigo ten opzichte van de T-Cross dus grotere overhangen op. Opvallend weetje: de Taigo is 3 centimeter langer dan de hoger in de markt gepositioneerde T-Roc, een auto die net als de Golf op MQB-basis staat terwijl de nagelnieuwe Taigo net als auto's als de Polo en T-Cross op kleinere MQB A0-leest is geschoeid. De nieuwe cross-over heeft een bagageruimte die 385 liter groot is, maar waar je dankzij een verschuifbare achterbank tot 455 liter in kan verstouwen. Inderdaad, net als in de T-Cross.

Design

Vanbuiten is de Taigo meer dan slechts een T-Cross met een sterker aflopende daklijn. Volkswagen geeft de nieuwkomer namelijk een compleet eigen snuitje. Inderdaad, eigen, daar het design niet identiek is aan dat van de Zuid-Amerikaanse Nivus. De indeling van de koplampen en grille van de Taigo is op net even anders en komt tevens niet overeen met die elementen in de neus van de T-Cross. Nog niet, wellicht dat de inmiddels een paar jaar oude T-Cross bij zijn op stapel staande facelift het Taigo-front krijgt aangemeten. Ook opvallend is de achterlichtpartij van de Taigo. Hoewel die met z'n over vrijwel de gehele breedte van het achterste lopende ledstrip die slechts door het Volkswagen-logo wordt onderbroken netjes de voorschriften van het grote Handboek Autodesign 2021 volgt, zijn de units anders dan die van de Nivus die géén doorlopende strip heeft. Daarbij lopen de achterlichten bij de Nivus nadrukkelijker het hoekje om, waar ze dat bij de Taigo in mindere mate doen. Onder de kentekenplaat lezen we de modelnaam van de auto. Waar die naam vandaan komt? Volkswagen geeft op die vraag een opvallend antwoord aan AutoWeek. 'Taigo' klinkt namelijk als 'Tiger' en dat past volgens het merk goed bij het 'emotionele en dynamische karakter' van de auto. Ook speelt mee dat alle SUV's en cross-overs van Volkswagen een naam hebben die met een -T begint.

Volkswagen levert de Taigo ook als sportiever uitgedoste R-Line, een uitvoering die een sportiever ogende voorbumper en een met met sierelementen die voor vier uitlaateindstukken door moeten gaan wel heel heftig vormgegeven achterbumper. Vanaf de Style-uitvoering heeft de Taigo standaard matrix-ledkoplampen. Dan krijg je ook nog eens een doorlopende ledstrip in de grille zoals we dat kennen van de Golf, Arteon, Tiguan, Polo, ID3 en ID4.

Motoren

Niemand zal van z'n stoel lazeren van verbazing bij het zien van de motorenlijst die Volkswagen voor de Europese Taigo heeft samengesteld. Zo wordt de Taigo leverbaar met 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI's en met een 150 pk sterke 1.5 TSI. Die laatste is in tegenstelling tot de 1.0's een viercilinder. Schakelen gaat, afhankelijk van de motorversie, met een handgeschakelde vijf- of zesbak of met een DSG7-automaat. Met de 95 pk, 110 pk en 150 pk sterke benzinemotoren mag je achtereenvolgens 1.000, 1.100 en 1.200 kilo trekken. Dieselen is niet mogelijk en ook op mild-hybride of hybride motoren hoef je niet te rekenen.

Je zou verwachten dat Volkswagen voor een sportiever in de markt gezette compacte cross-over de deur op een kier zet voor een GTI- of misschien wel R-versie. De Polo is er als GTI en de T-Roc als prettig gestoorde R, keuze zat dus. Volkswagen draait de deur echter keihard op slot en beantwoordt AutoWeek's vraag of een GTI-achtige in het vat zit met de mededeling dat die niet in de planning zit.

Interieur en gadgets

Het binnenste van de Taigo komt niet helemaal overeen met dat van de T-Cross. Nee, de Volkswagen Taigo krijgt het dashboard van de vernieuwde Polo en dat betekent dat de werkplek van de Taigo vrij volwassen oogt, als je door de vrolijke in carrosseriekleur gespoten panelen heen kunt kijken. Net als de vernieuwde Polo heeft de Taigo optioneel aanraakgevoelige knoppen (Climatronic Touch) om de klimaatregeling mee aan te sturen. De T-Cross en het Zuid-Amerikaanse broertje van de Taigo moeten die element ontberen, al geldt hier ook dat de T-Cross op dit vlak tijdens een facelift in met de Taigo in lijn wordt gebracht. Er zijn verder weinig verrassingen. De Taigo heeft standaard een 8-inch groot digitaal instrumentarium (Virtual Cockpit) en een 6,5-inch groot infotainmentscherm op de middenconsole. Rijker uitgeruste varianten krijgen een 10,25-inch grote versie van de virtuele klokkenwinkel en een infotainmentdisplay met een diameter van 8 inch.

Wat veiligheidssystemen betreft, lift de Taigo mee op de spullen die Volkswagen eerder al naar de vernieuwde Polo bracht. Ook de Taigo wordt dus leverbaar met IQ. Drive Travel Assist, een semi-autonoom rijsysteem dat uitgebreide adaptieve cruise control onder meer vastknoopt aan Lane Assist. Het systeem werkt tot een snelheid van 210 km/h, al haalt alleen de 150 pk sterke Taigo dat met zijn topsnelheid van 212 km/h . De Taigo heeft verder standaard zaken als Front Assist en Lane Assist.

Beschikbaarheid

In tegenstelling tot de Nivus loopt de voor Europa bestemde Volkswagen Taigo niet in het Braziliaanse São Bernardo do Campo, maar in het in Spanje gelegen Pamplona van de band. Nederlandse prijzen zijn er nog niet. De Nederlandse importeur zegt tegen AutoWeek wel dat de eerste exemplaren begin volgend jaar op de markt worden verwacht.

Net als de vernieuwde Polo levert Volkswagen de Taigo straks in een naamloze standaarduitvoering en als Life, Style en R-Line. Leuk weetje: Volkswagen noemt de Taigo z'n eerste coupé-SUV, maar dat geldt alleen voor de Europese markt. In China levert Volkswagen namelijk niet alleen een coupéversie van de Tiguan, de Tiguan X, maar ook de Teramont X (coupéversie Teramont/Atlas) en Tayron X.