Volkswagen Taigo - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Helemaal verliefd op de coupé-SUV? Goed nieuws: met de komst van de Volkswagen Taigo is instappen in een nieuw exemplaar weer iets bereikbaarder geworden. Of dat ook een aanrader is, onderzoeken we vandaag.

Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI 95 pk Life - € 28.590

Als we afgaan op de reacties onder nieuwsberichten is er helemaal niemand die verliefd is op de coupé-SUV, want er is geen carrosserievorm die nog meer verbale ellende over zich heen krijgt. Toch verkoopt dit soort auto’s als warme broodjes, zij het tot voor kort vooral in hogere segmenten. Het heeft verrassend lang geduurd voordat fabrikanten het aandurfden om de SUV met aflopende daklijn wat bereikbaarder te maken, maar nu zijn er toch wat relatief betaalbare opties. Dat begon met de Renault Arkana en krijgt nu een vervolg in de vorm van de Volkswagen Taigo. Het vlotte broertje van de T-Cross blijft in basisvorm ruim onder de 30 mille en is daarmee voordeliger dan de simpelste Arkana. Dat is echter altijd een hybride met 145 pk, terwijl je bij Volkswagen met een éénlitertje met 95 pk de weg op wordt gestuurd. Wie goed overweg kan met de handgeschakelde vijfbak, kan daarmee in 11,1 seconden van 0 naar 100 ‘schieten’.

De basisuitvoering heet ‘Life’ en oogt aan de buitenkant best oké. Dakrails, wat zilverkleurige details in de grille en 16-inch lichtmetaal gaan succesvol de strijd aan met een al te rudimentaire uitstraling. Led-koplampen zijn ook standaard, al geldt dat uiteraard niet voor de fraaie IQ Light-exemplaren met doorlopende ledstrip. De kleur heet 'Ascot Grey' en doet wat denken aan grondverf, maar dat is gelukkig heel hip. Uni-wit kan trouwens ook, maar kost toch mooi €210 extra. Rood kost €640, alle andere metallic-kleuren zijn met €510 iets voordeliger.

Simpeler stoelen

Ook in het interieur is de eerste indruk best goed. We zien een keurig touchscreen, al is het met 6,5 inch zeker niet al te groot. Duurdere varianten hebben een 8-inch exemplaar, dat bovendien mooier glimt en op fraaiere wijze in het dashboard is geïntegreerd. De basis-Taigo krijgt net als iedere andere versie een ‘Digital Cockpit’-instrumentarium van 8 inch mee, al moet je van de functionaliteit van deze eenvoudige VW niet te veel verwachten. Het opvallendste kenmerk van de Life zit voor de pook, want daar spotten we een eenvoudig stel knoppen voor verwarming en ventilatie. Geen automatische klimaatregeling dus, maar gewoon een handmatig in te schakelen airco. Ook voor wat betreft de aankleding onderscheiden de Life-versies (Life en Life Business) zich duidelijk van hun luxere broertjes. Zo hebben deze uitvoeringen eenvoudiger voorstoelen met een eenvoudiger stofje en zonder lendensteun, ontbreekt de sfeerverlichting en doen de Lifes het zonder verchroomde accenten op knoppen en deurpanelen.

Adaptieve cruis control is dan wel weer standaard, een goede zaak. Een rijstrookassistent houdt de Taigo standaard binnen de lijntjes en een regensensor is present, maar dat geldt weer niet voor parkeersensoren. Voor het vermaak is een DAB-radio aanwezig, al klinkt dat met 4 speakers (2 speakers en 2 tweeters) vermoedelijk niet fantastisch. Uiteraard moet de sleutel nog gewoon in het contact om de auto te starten, maar dat is bij de veel duurdere Audi Q3 ook nog zo.