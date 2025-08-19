De Volkswagen T-Roc is één van de oudste auto’s uit het Volkswagen-gamma, maar een opvolger is onderweg. Nu krijgen we die bevestiging ook van Volkswagen zelf, in de vorm van een heuse teaserplaat.

Eén van de oudste? Zeg maar gerust dé oudste. De Volkswagen T-Roc verscheen in 2017, deelt zijn genen nog met de vorige Volkswagen Golf en heeft ondanks wat designtechnische joligheid onmiskenbaar een Volkswagen-dashboard oude stijl, al is dat niet persé slecht nieuws. Dat blijkt trouwens ook uit de verkoopcijfers, want zeker op Europees niveau blijft de T-Roc populair.

Dat maakt de lancering van een geheel nieuwe T-Roc, de tweede generatie van dit model, alleen maar belangrijker. Die nieuwe T-Roc is aanstaande en wordt zeer binnenkort, wellicht op de IAA in München, onthuld. Volkswagen gooit als lekkermakertje vast een plaatje van de flank van de nieuwe T-Roc online, zij het natuurlijk wel in een bewust afleidend, psychedelisch camouflageprintje.

Met de eerder gelekte beelden en de huidige T-Roc in het achterhoofd, levert deze nieuwe foto in ieder geval geen verrassingen op. De nieuwkomer is door zijn opvallende daklijst, typische C-stijl en cross-overvorm onmiskenbaar een T-Roc, maar dan wat platter, langgerekter en meer afgerond.