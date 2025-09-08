Volkswagen T-Roc krijgt geen elektrisch alternatief

De elektrificatieplannen van Volkswagen in de compacte klasse domineren het nieuws van het merk. Het presenteerde de ID Cross Concept en kondigde aan dat de compacte hatchback onder de ID3 niet 'ID2' maar ID Polo gaat heten. De nieuwe Volkswagen T-Roc is minstens zo belangrijk, maar krijgt even wat minder aandacht. Wat opvalt: er blijft een opvallend gat over in het gamma van Volkswagen. Met de enorme populariteit van cross-overs en SUV’s is het opmerkelijk dat er nog geen elektrische tegenhanger is van de T-Roc. Modellen als de Kia EV3 en Volvo EX30 laten met hun verkoopcijfers zien hoe enorm belangrijk dit segment is, maar Volkswagen heeft hier nog niets. En dat is niet per ongeluk, zo horen we van CEO Thomas Schäfer als we hem deze vraag voorleggen op de IAA.

“We hebben meerdere merken in onze groep en we willen voorkomen dat we allemaal dezelfde auto’s maken. We hebben Skoda met de Elroq die precies daar zit, Cupra heeft de Tavascan die ook net een andere rol invult dan onze auto’s. Dus hebben we besloten dat we met Volkswagen voorlopig niet in dat segment gaan opereren. We hebben er bovendien vertrouwen in dat de ID Cross een deel kan opvangen gezien zijn ruimteaanbod, want hij is flink groter dan gemiddeld in die klasse.”