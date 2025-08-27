Volkswagen T-Roc helemaal nieuw: geen stekker te bekennen

De Volkswagen T-Roc verkoopt nog steeds heel goed, maar het is toch echt een keer tijd voor een nieuwe generatie. Denk echter maar niet dat die het ineens heel anders aanpakt.

Highlights Volkswagen T-Roc

Mild-hybride en hybride

Nog geen plug-in gepland

Nog dit jaar bij de dealer

De Volkswagen T-Roc is nu zo'n acht jaar op de markt en is een schot in de roos gebleken. Sterker zelfs; vorig jaar stond de auto nog gewoon doodleuk in de Europese verkoop-top 5. Niet heel verwonderlijk dus dat Volkswagen voor een nieuwe generatie niet voor een totale koerswijziging gaat. Integendeel; je hoeft geen twee keer te kijken om de nieuwe T-Roc als zodanig te herkennen. Toch is er bij een nadere blik wel degelijk aardig wat veranderd, al is het geheel dus heel duidelijk weer T-Roc.

Wat is er dan anders? Nou, om te beginnen bij de neus: die is een stukje langer dan voorheen en lijkt met zijn aan elkaar verbonden koplampen wel wat op die van bijvoorbeeld de ID7 en de Tayron. Duidelijk een Volkswagen van dit moment dus. Langs de flanken oogt het vooral heel bekend en de kenmerkende 'hockeystick'-C-stijl is opnieuw van de partij. Dat zorgt duidelijk voor een stukje T-Roc-herkenbaarheid.

Aan de achterkant oogt het opnieuw helemaal Volkswagen anno 2025, met de eveneens aan elkaar verbonden lichtunits en net als vooraan een verlicht logo ertussen. De achterruit ligt wat schuiner dan bij de uitgaande Volkswagen T-Roc en verder is de kentekenplaat voortaan iets lager gepositioneerd.

Groter, ietsje ruimer

Dat de Volkswagen T-Roc een wat langere neus heeft gekregen, merken we ook in de totale lengte van de auto. De T-Roc is 12 cm langer geworden (4,37 m) en dat zit hem vooral in die neus. De wielbasis (2,63 m) is immers slechts krap 3 cm groter dan voorheen. Overigens zijn de extra centimeters in de kofferbak ook te merken, want de nieuwe Volkswagen T-Roc slokt daar nu 465 liter op en dat is 20 liter meer dan voorheen.

Over het interieur gesproken: dat is nu duidelijk minimalistischer gelijnd. Het vertoont heel veel overeenkomsten met dat van de ID-modellen. In een strak dashboard zonder al te veel tierelantijntjes zien we een 12,9-inch infotainmentscherm dat we bijvoorbeeld kennen uit de Golf en een 10-inch digitaal instrumentarium. Ook in deze Volkswagen mag je de temperatuur regelen met de inmiddels bekende aanraakgevoelige 'sliders'. Daarop hebben we nog wel eens wat kritiek gehad, maar daar ligt Volkswagen duidelijk niet wakker van. Wel zijn er op het stuurwiel gewoon weer fysieke knoppen en dat is wel degelijk een reactie op kritische geluiden over de aanraakgevoelige knoppen. Op de middentunnel zit een opvallende 'glazen' knop, die wat doet denken aan een draaiknop voor multimediabediening. Daar moet je echter niet te veel van verwachten: hij bedient het audiovolume en de sfeerverlichting.

Dat de extra centimeters van de Volkswagen T-Roc niet zo zeer in de wielbasis zitten, dat merken we op de achterste zitrij. Als je pakweg 1,80 meter bent, dan houdt de ruimte bij je hoofd en je knieën niet over. Hierin blonk de Volkswagen T-Roc eerder ook niet uit, maar verwacht daar dus geen grote verbeteringen.

Mild-hybride kracht

De nieuwe Volkswagen T-Roc komt in het begin op de markt als mild-hybride. Hij heeft dan een 116 pk en 220 Nm of 150 pk en 250 Nm sterke 1.5 TSI in de neus met 48V starter-generator. Bekende krachtbronnen binnen de Volkswagen Group, altijd gekoppeld aan een zeventraps DSG. Later volgen er ook nog Hybrids, met 136 of 170 pk vermogen. Een plug-in hybride Volkswagen T-Roc zit vooralsnog niet in de planning, wel komt er een 2.0 TSI en vierwielaandrijving. Klinkt bekend? Jazeker; ook van de nieuwe Volkswagen T-Roc komt een heuse R-versie. Handbakken zijn er geheel niet meer bij en ook gaat de nieuwe T-Roc niet aan de diesel. Oh ja, liefhebbers van de bijzondere T-Roc Cabriolet wacht ook een teleurstelling, want die krijgt geen opvolger.

Nog dit jaar staat de nieuwe Volkswagen T-Roc bij de dealer. Prijzen worden nog bekendgemaakt in de aanloop naar de marktintroductie.