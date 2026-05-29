Bij de elektrische modellen van Volkswagen zijn de Limited Editions zo overvloedig aanwezig en relatief zo aantrekkelijk, dat je de reguliere uitvoeringen net zo goed kunt vergeten. Bij de T-Roc en Tiguan is dat nog niet het geval, maar voor wie het graag relatief simpel houdt, zijn de Limited Editions hier wel degelijk aantrekkelijk. Met €36.990 is de T-Roc Limited Edition zelfs de goedkoopste T-Roc die je nieuw kunt kopen in Nederland. Toch heeft hij gewoon lichtmetaal en dus niet de wieldoppen van de reguliere basisversies. Privacy glass is ook standaard, net als metallic lak die het mogelijk maakt om zonder meerprijs te ‘ontsnappen’ aan het geel dat wij eigenlijk wel tof vinden. De T-Roc Limited heeft bovendien een uitgebreider en groter infotainmentsysteem dan de Trend en een achteruitrijcamera. Voor de genoemde prijs krijgt hij de 1.5 TSI met DSG en 116 pk mee, voor €39.490 parkeert Volkswagen de versie met 150 pk voor je deur.

De Tiguan Limited Edition is niet de goedkoopste Tiguan, maar alleen omdat dit altijd een plug-in hybride is. Voor €1.000 meer dan de absolute basisversie krijg je hier dus om te beginnen meer vermogen en de mogelijkheid om tot 125 kilometer elektrisch te rijden. Bovendien is de 204 pk sterke Tiguan Limited Edition voorzien van keyless entry, adaptieve cruisecontrol, climatecontrol met drie zones, een 360-graden-camera en navigatie. Dat zijn zaken die normaliter bij de Life Edition horen van €52.490, maar de Limited is van jou voor €48.990. Volgens Volkswagen bieden de geboden spullen bij zowel de T-Roc als de Tiguan een voordeel van in totaal €3.500. Volkswagen waarschuwt wel dat deze Limited Editions daadwerkelijk limited zijn, en dus beperkt verkrijgbaar zijn.