Volkswagen T-Roc en T-Roc Cabrio gefacelift

De Volkswagen T-Roc is na vier jaar dienst wel toe aan een frisse neus. Vandaag wordt hij in Hannover onthuld. Wij zijn erbij en weten je er nu al alles over te vertellen.

Highlights

R verdwijnt

Cabrio blijft

Led-koplampen standaard

Ook niveau 2 autonoom

Toen de Volkswagen T-Roc eind 2017 op de markt kwam, was het bepaald geen pionier. Dat compacte cross-overs de toekomst zijn, hadden andere merken al veel eerder ontdekt en Renault maakt daar sinds 2013 dan ook de dienst uit met de Captur. Dat neemt niet weg dat er best nog plek was voor een Volkswagen en de T-Roc rolde in zijn huidige vorm dan ook meer dan een miljoen keer de fabriek uit. Ruim 17.000 daarvan gingen op de trein naar Nederland. Ter vergelijking: in diezelfde vier jaar werd de Captur 23.500 keer verkocht, dus de T-Roc deed het alleszins behoorlijk. Opmerkelijk was dat de T-Roc er sinds vorig jaar ook als cabriolet is; bepaald geen gewoonte meer, zeker niet in dit segment. Evenmin alledaags in deze klasse is de R, met zijn 300 pk een van de rapste compacte cross-overs.

Wel R, niet voor ons

We hebben goed nieuws voor je en slecht nieuws. Om het slechte maar gehad te hebben: de T-Roc R overleeft weliswaar de facelift, maar niet in ons land. De Nederlandse importeur ziet onvoldoelde reden deze topuitvoering nog langer in de showrooms te houden. Het goede nieuws daarentegen is dat de cabriolet ook meelift op de facelift en die blijft wél in het Nederlandse gamma.

Uiterlijk de meest opvallende vernieuwing is de verlichte strip die de dagrijverlichting verbindt en in het midden het logo raakt. De bumpers zijn nieuw, wat je met name ziet aan de anders gevormde luchtinlaten onder de koplampen, die in het uitlopende model waren omringd door de led-dagrijverlichting. Die zit voortaan in de koplampunits.

Matrix-koplampen

De koplampen zijn vanaf de facelift standaard led, tegen meerprijs wordt dat IQ.Light Matrix met dynamische grootlichtassistentie. Ook de achterbumper is nieuw vormgegeven en de achterlichtunits zijn anders ingedeeld. Dynamische richtingaanwijzers zijn een optie en er zijn nieuwe wielen van 17 to 19 inch.

Digitale klokken

Vanbinnen is de bekleding van het dashboard met een zachte schuimlaag gevuld, wat een meer hoogwaardig gevoel moet geven. Het infotainmentscherm is niet langer geïntegreerd, maar staat een stukje uit het dashboard. Het stuurwiel is vernieuwd en de bediening van de klimaatregeling gaat voortaan met aanraakbediening. De digitale cockpit, tot dusverre voorbehouden aan de duurdere versies, is voortaan standaard in elke T-Roc en het aanbod ADAS-systemen is uitgebreid, waaronder Travel Assist. Infotainment is voorzien van de derde, nieuwste generatie Modular Infotainment Toolkit (MIT3). De portieren zijn met een hogere kwaliteit materiaal bekleed.

Ook de Cabriolet geniet alle genoemde vernieuwingen en behoudt zijn drielaags stoffen kap, die in negen seconden is weggevouwen.

Zes hand, zeven DSG

Onder de motorkap kun je straks kiezen uit de 1.0 TSI driecilinder met 81 kW (110 pk) en 200 Nm koppel, de 1.5 TSI viercilinder met 110 kW (150 pk, 250 Nm) en de 2.0 TSI met 140 kW (190 pk). Die tweeliter krijgt standaard 4Motion vierwielaandrijving. Schakelen gaat in de lichtste met een handbediende zesbak, de 150 pk krijgt standaard de zesbak of als optie een zeventraps DSG automaat met dubbele koppeling. De 190 pk krijgt die DSG altijd. Deze uitvoering is niet beschikbaar voor de Cabrio.

Wat betreft het luxeniveau komt er een instapper, gewoon T-Roc genaamd. Daarboven staat de Life, weer een stapje hoger de Style en als sportieve variant komt er een R-Line. Nederlandse uitvoeringen en prijzen van de vernieuwde Volkswagen T-Roc en T-Roc Cabriolet volgen binnenkort. Later deze week op deze site een video van de T-Roc facelift.