Volkswagen T-Roc Cabrio tijdelijk niet als 1.0

De Volkswagen T-Roc Cabrio is nog maar even onder ons, maar nu zijn er alweer wijzigingen in het leveringsgamma te bespeuren. De 1.0-basismotor is namelijk geschrapt, maar de driecilinder keert in het najaar terug.

De T-Roc Cabrio werd in maart voorgesteld met een basisprijs van € 36.600, voor een handgeschakelde variant met een 1.0 TSI met 115 pk in Style-trim. Wie de site van Volkswagen nu bezoekt, zal zien dat de vanafprijs van de vrolijke open cross-over inmiddels op €40.460 ligt. Dat komt doordat de 1.5 TSI met 150 pk én een DSG-automaat tijdelijk de enige beschikbare aandrijflijn is.

De 1.0 keert volgens de importeur in september terug, maar dan wel in de vernieuwde vorm die bijvoorbeeld ook in de nieuwe Golf te vinden is. In die auto levert hij 5 pk in en dat zal ook in de T-Roc het geval zijn. Wellicht verandert er dan ook iets aan de oorspronkelijke vanafprijs, maar dat is op dit moment nog niet bekend.