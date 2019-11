Volkswagen T-Cross komt als 150 pk sterke 1.5 TSI

In de huidige prijslijst treffen we de 1.0 TSI met 95 of 115 pk. Deze driecilinder tuboblokken moeten het binnenkort af gaan leggen tegen de nieuwe topversie, want Volkswagen kondigt de krachtigere versie aan. De 150 pk sterke benzinemotor is een bekende, want hij staat reeds al in de prijslijsten van bijvoorbeeld de Polo, de Golf en de Tiguan.

De 1.5 TSI wordt in T-Cross standaard aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling gekoppeld. Het blok brengt de compacte Wolfsburger uiteraard sneller van zijn plek. Een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h neemt met de voet plat op de grond gedrukt 8,5 seconden in beslag. De snelste sprinttijd bedroeg voorheen 10,2 seconden voor de 115 pk sterke T-Cross. De topsnelheid van de krachtigere T-Cross ligt op 200 km/h.

In Duitsland zijn de orderboeken per direct geopend met een basisprijs van € 25.690. Gezien het Nederlandse stelsel waar een T-Cross met de 115 pk sterke 1.0 TSI al een basisprijs van € 25.970 heeft, moeten wij flink dieper in de buidel tasten. De Nederlandse importeur heeft nog niet laten weten of, wanneer en voor hoeveel de sterke T-Cross naar ons land komt.