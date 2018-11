Eerder vandaag werd bekend dat Volkswagen vandaag de koppen bij elkaar zou steken voor de toekomstplannen van het concern. Dat is nu gebeurd! 44 miljard aan investeringen in elektrische mobiliteit, autonoom rijden, mobiliteitsdiensten en digitalisering zitten in het verschiet. Als onderdeel van de geplande investeringen zullen de productielocaties in Emden en Hannover geschikt worden gemaakt voor de bouw van elektrische voertuigen. De Passat rolt op dit moment in het Duitse Emden van de band. Daar zullen vanaf 2022 echter de kleine en middelgrote elektrische auto’s van de Volkswagen Group worden gebouwd. De productie van de Passat wordt daarom verplaatst naar de Skoda-fabriek in het Tsjechische Kvasiny. Daar zal het model vanaf 2023 naast de Skoda Superb en de Kodiaq van de band lopen. De Passat neemt de plaats in van de Skoda Karoq en diens zustermodel, de Seat Ateca. Volkswagen is nog opzoek naar een nieuwe productielocatie voor deze twee modellen.