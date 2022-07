Volkswagen start met bouw eerste Europese accufabriek

Volkswagen is begonnen met de bouw van zijn eerste Europese accufabriek bij de Duitse stad Salzgitter. In 2025 moet deze fabriek operationeel zijn. Ook richt het concern een nieuwe dochteronderneming op die de accufabrieken gaat leiden: PowerCo. Volkswagen investeert in totaal ruim €20 miljard in de nieuwe fabrieken.

De bouw van de fabriek in Salzgitter werd officieel aangevangen met het leggen van de eerste steen in het bijzijn van onder meer bondskanselier Olaf Scholz en Herbert Diess, de topman van Volkswagen. Dat Volkswagen koos voor Salzgitter als locatie is niet zo gek, want daar staat al een motorenfabriek van het concern. De accufabriek moet in 2025 operationeel zijn en dan jaarlijks een half miljoen accu's voor de elektrische modellen van de Volkswagen Groep gaan produceren. Bondskanselier Scholz verklaarde bij de start van de bouw van de accufabriek dat het belangrijk is dat autofabrikanten minder afhankelijk worden van Aziatische toeleveranciers bij de levering van accu's voor elektrische auto's. Hij noemt het dan ook een 'goede dag voor de auto-industrie in Duitsland en Europa'.

PowerCo is vanaf heden verantwoordelijk voor de bouw van de accufabrieken van Volkswagen. In de dochteronderneming bundelt Volkswagen zijn wereldwijde activiteiten op het gebied van accuproductie, ook wordt PowerCo verantwoordelijk voor het verder verbeteren van de accu's zelf. Uiteindelijk moet PowerCo het eerdere plan van Volkswagen voor zes Europese accufabrieken gaan realiseren. Na Salzgitter komt de tweede fabriek bij Valencia te staan, voor drie andere fabrieken zoekt Volkswagen nog een locatie. De zesde fabriek bouwt Volkswagen samen met Northvolt in Zweden.

Het blijft voor Volkswagen niet louter bij Europese accufabrieken, ook in de Verenigde Staten zoekt het concern momenteel naar plekken om eigen accufabrieken uit de grond te stampen. Tegen het einde van dit decennium zou PowerCo goed moeten zijn voor een omzet van meer dan 20 miljard euro en werk bieden aan wel 20.000 mensen in Europa.