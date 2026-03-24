De terugroepactie betreft zo'n 75.000 auto's uit Volkswagens ID-serie en bijna 20.000 Cupra Borns die tussen februari 2022 en augustus 2024 zijn geproduceerd. Ongeveer 28.000 elektrische VW's worden in Duitsland teruggeroepen. Het is nog niet bekend of en hoeveel auto's in Nederland terug moeten naar de garage.

Behalve de ID3, waarvan de Cupra Born is afgeleid, gaat het om de ID4 en ID5 en de ID Buzz die in de betreffende periode zijn gemaakt. De problemen kunnen een terugval in de actieradius veroorzaken en tot een brandend waarschuwingslampje leiden op het dashboard. In het ergste geval kan het echter ook brand veroorzaken.

Eerder deze week berichtten we over hoeveel auto's in Nederland rondrijden waarvoor een terugroepactie openstaat. De nieuwste terugroepactie voor de betreffende batterijmodule staat nog niet in het terugroepregister van de RDW.