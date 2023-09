Volkswagen Polo nu ook weer met basismotor

Volkswagen brengt de absolute basismotor die het op de planken heeft liggen terug naar de Polo. Vanaf nu is de Volkswagen Polo namelijk weer met 1.0 MPI te bestellen. Hij is duurder dan voorheen en ook de prijzen van de andere motoriseringen gaat omhoog.

Net als de pre-faceliftversie werd ook de opgefriste Volkswagen Polo onder meer met een 80 pk sterke turboloze 1.0 MPI op de prijslijst gezet. Die motorversie verdween medio 2022 weer van de Nederlandse prijslijst, maar is nu terug. De Volkswagen Polo met 80 pk en 93 Nm sterke 1.0 driecilinder heeft altijd een handgeschakelde vijfbak, is er enkel als naamloze basisuitvoering en kost minimaal €25.890. Daarmee is -ie zo'n €2.000 duurder dan voorheen. Met de basis-Polo zit je in 15,5 seconden op de 100 km/h en moet je een snelheid van 171 km/h kunnen bereiken.

Het prijstechnische gat tussen de Polo 1.0 MPI en de daarboven gepositioneerde Polo met 95 pk sterke 1.0 TSI blijft enigszins intact. Ook die versie wordt namelijk - zij het in mindere mate - duurder, net als alle andere motorversies. De Polo 1.0 TSI met handgeschakelde vijfbak is er als simpelweg Polo geheten basisversie vanaf €26.990. Daarmee is -ie €850 duurder dan voorheen. De Volkswagen Polo met deze 95 pk sterke 1.0 TSI is er ook met DSG7-automaat en kost minimaal €30.690. De Polo met 110 pk sterke 1.0 TSI is er alleen met DSG-automaat en is alleen als R-Line of R-Line Business te krijgen. Hij kost minimaal €35.990. Voor de Polo GTI met 207 pk sterke 2.0 TSI tik je €43.790 af.

Instappen bij concurrenten

Wat kosten basisversies van concurrenten van de Volkswagen Polo? We zetten er een stel op een rij. De vernieuwde Peugeot 208 is er als Active en met een 75 pk sterke 1.2 PureTech vanaf €24.050. Zustermodel Opel Corsa is er met dezelfde aandrijflijn vanaf €23.349. De Hyundai i20 met 84 pk sterke 1.2 MPI wisselt in basistrim vanaf €22.095 van eigenaar. De Rio met 100 pk sterke 1.0 T-GDI staat vanaf €21.895 in de orderboeken. De Suzuki Swift is er als mild-hybride 1.2 Smart Hybrid Comfort vanaf €20.995, de Toyota Yaris is er vanaf €21.695 met 72 pk sterke 1.0.