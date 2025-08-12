Volkswagen Polo is beste auto van de laatste halve eeuw

De Volkswagen Polo was jaren een van de populairste nieuwe auto's en is inmiddels al jaren een van de populairste tweedehands auto's. Wat de Polo ook is: de beste auto van de laatste halve eeuw.

Dat zijn niet onze woorden, maar die van de jury van de Best Car of the Half Century-verkiezing. Wie kent het niet. Dat maakt deel uit van de Best Cars of the Year-verkiezingen. Die verkiezing deelt net als de (World) Car of the Year-club jaarlijks titels uit als 'beste elektrische auto van het jaar' en 'beste budgetauto van het jaar'. Ook roepen ze elk jaar een 'beste auto van de laatste halve eeuw' uit.

De toevalligheden zijn de wereld nog niet uit. De Volkswagen Golf sleepte in 2024 - in het jaar waarin het model vijftig jaar bestond - dezelfde titel binnen. Dit jaar is de Volkswagen Polo vijftig jaar oud en in dat jubileumjaar zet ook de Polo de prijs op zijn naam. Het gaat niet om een specifieke generatie, maar om de Polo in algemene zin.

De juryleden van de Best Car of the Half Century-verkiezing bevat volgens de organisatie onder meer auto-ontwerpers, ingenieurs, 'kopstukken' uit de auto-industrie, journalisten, 'media professionals' en autoverkopers. Welke modellen er dit jaar bekroond worden tot Beste Elektrische Auto, Beste Sportauto, Beste Budgetauto en al dat soort titels, wordt tijdens The British Motor Show bekend gemaakt.