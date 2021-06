Volkswagen Polo GTI vernieuwd

De Volkswagen Polo is onlangs gefacelift en nu is ook de GTI-versie van de vernieuwde Polo van de partij. Die krijgt onder meer net iets meer vermogen tot z'n beschikking dan voorheen.

De in 2017 op de markt gebrachte huidige generatie van de Volkswagen Polo werd dit voorjaar in gefacelifte vorm aan de wereld voorgesteld. Zeker voor Volkswagen-begrippen waren de wijzigingen opvallend. Aan de voorkant zorgen nieuw gevormde koplampen (bij de Polo GTI standaard led-matrixexemplaren) en een veel plattere grille voor een ander en vooral meer Golf-achtig voorkomen. Aan de achterzijde is de verandering nog duidelijker zichtbaar, dankzij achterlichten die nu meer een boemerangachtige vorm hebben en verder doorlopen op de eveneens nieuw gevormde achterklep. Al die wijzigingen vloeien nu uiteraard ook door op de Polo GTI.

Voor de Polo GTI specifiek verandert onder meer het dikkere bumperwerk. In de voorbumper tref je voortaan een nieuw inzetstuk in carrosseriekleur en net als bij de reguliere Polo zijn ook bij de GTI de achterklep en achterbumper vooral grondig op de schop gegaan. In het interieur is het wat meer een feest van herkenning, met de gekleurde accenten op het dashboard en op de middentunnel. Wél tref je hier voortaan een nieuw stuurwiel en natuurlijk ook het vernieuwde infotainmentsysteem. Dat laatste werkt standaard op een 8-inch scherm, optioneel 9,2 inch groot. De GTI heeft verder standaard het 8-inch digitale instrumentarium, optioneel is een 10,25 display leverbaar.

Technisch blijft het - zoals verwacht - grotendeels bij het bekend voor de vernieuwde Volkswagen Polo GTI. Dat betekent dat opnieuw de 2.0 TSI voor de krachten verantwoordelijk is, al levert die nu geen 200 pk maar 207 pk. Het maximumkoppel blijft met 320 Nm wel gelijk. Een nu over zeven trappen beschikkende DSG-automaat verzorgt standaard het schakelen en wie het gas intrapt, kan in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/h speren. Dat is toch weer twee tienden sneller dan voorheen. De topsnelheid ligt met 240 km/h ook nipt hoger, voorheen was het 237 km/h.

Tenslotte is er goed nieuws voor Nederlanders die hier enthousiast van worden: de vernieuwde Volkswagen Polo GTI komt namelijk wél weer hier in de prijslijst te staan. Vorig jaar werd de Polo GTI nog uit het aanbod gesneden. Eind dit jaar moet-ie in Nederland leverbaar zijn en in de aanloop daarnaartoe maakt Volkswagen de prijzen bekend.