Volkswagen Polo Coupé (1988) - Liefhebber Gezocht

Niet zelden schroeven autofabrikanten een schuiner dakje op een model en spreken dan over een coupé. Dat zien we tegenwoordig vooral bij SUV's wel eens gebeuren, met de nodige kritiek over het gebruik van die term tot gevolg. Toch is het geen nieuw fenomeen. Kijk eens naar deze Volkswagen Polo Coupé uit 1988. In wezen is het gewoon een driedeurs hatchback, alleen dan met een aflopende daklijn. De driedeurs Polo was er immers ook als Steilheck en natuurlijk moest er wel even onderscheid gemaakt worden in de naam. De Polo Coupé was het antwoord voor wie wel wat ruimte in wilde leveren voor een wat flitsender uiterlijk, eigenlijk zoals nu bijvoorbeeld bij de Volkswagens ID4 en ID5, of de Skoda's Enyaq en Enyaq (daar is-ie weer) Coupé.

Maar goed, genoeg over de naamgeving en positie in het aanbod. Wat voor exemplaar van de Polo Coupé hebben we hier voor ons? Om te beginnen eentje uit het voorlaatste volle verkoopjaar van de pre-facelift. In 1990 verscheen namelijk de vooral uiterlijk flink gemoderniseerde Polo Mk2 en zoals je je misschien wel kunt voorstellen, kwam die facelift behoorlijk als geroepen. De tweede Polo draaide namelijk al sinds 1981 mee en was van meet af aan al vrij behoudend gelijnd. Daarbij komt dat dit een Fox is, een spaarzaam samengestelde uitvoering voor wie met de hand op de knip winkelde, ook nog met de kleinste motor. De relatief moderne zetels steken opvallend af tegen het vrij lege en hoofdzakelijk functioneel vormgegeven dashboard. Het broodnodige tref je erin aan, meer ook niet.

Toch heeft het allemaal wel iets charmants. Het is echt een auto uit de tijd dat Volkswagen nog auto's maakte die beter pasten bij de naam van het merk. Gewoon een vervoersmiddel dat deed wat het moest doen, voor een prijs die erbij paste. Geen geveinsde sportiviteit, luxe, bergen glimmertjes of andere pretenties. Hoe Spartaans zo'n 1.0 Fox was, blijkt ook wel uit de prestaties die het blokje leverde. Met z'n slechts 45 pk vermogen had-ie er dik 20 seconden voor nodige om de Polo vanuit stilstand op 100 km/h te brengen en bij 145 km/h was de rek eruit. Dat deze uit handen van jonge scheurneuzen is gebleven, is dus niet zo vreemd.

Kennelijk heeft was de eerste eigenaar er dik tevreden mee, want die heeft de Polo tot 2019 (!) in bezit gehad. 31 jaar met dezelfde auto doen; chapeau! Het waren waarschijnlijk rustige jaren, daar getuigen de NAP-gecheckte kilometerstand van 89.812 km en de uiterlijke staat van de auto wel van. De aanbieder schat duidelijk in dat zo'n leuk overblijfsel uit andere tijden bij liefhebbers tot de verbeelding spreekt, want de vraagprijs van €5.950 is bepaald niet mals. Dat de auto al anderhalf jaar langs verschillende bedrijven is gegaan, is mogelijk een teken dat de inzet iets verlaagd moet worden. Wat zou jij ervoor over hebben?