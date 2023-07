Volkswagen Polo (1985) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Dat komt niet alleen door de opvallend verticale achterkant van deze Polo van de tweede generatie, die zowel met een diagonale als vrijwel verticale achterruit werd geleverd. Ook de wijze waarop de achterste wielkastranden in een rechte lijn naar de achterkant van de auto lopen is geinig. Samen met de rechte achtersteven van de Steilheck zorgt die ervoor dat deze carrosserievorm bij de liefhebbers van markante verschijningen de voorkeur verdient. De overige twee carrosseriesmaken waarin je de tweede Polo kon krijgen waren de Derby - een tweedeurs-met-kont - en de Coupé, de genoemde variant met een diagonale achterruit. Beide alternatieven moesten de opmerkelijke lijnvoering rond de achterste wielkasten ontberen.

Maar: niet alleen de vorm van de Polo springt in het oog bij liefhebbers. Ook de kleurstelling van dit specifieke exemplaar is lekker gek. Beige van buiten, blauw-paars-turkoois van binnen: zo maken ze ze niet meer. Die combinatie is extra leuk doordat je er ook als je in de Polo zit prima van kunt genieten, omdat niet alleen de rechtlijnige motorkap, maar ook het vele plaatwerk dat aan de binnenzijde 'naakt' is de exterieurkleur zichtbaar maken in het interieur. Niet dat deze twee kleuren elkaar nu zo geweldig complementair zijn, maar wederom: lekker markant is het wel.

Leuk voor thuissleutelaar met beperkt budget

Voor de techniek van deze Volkswagen Polo geldt dat dan weer geenszins. Onder de kap ligt een 1.3-tje met vier cilinders en 54 pk, een simpele en betrouwbare motor waarvan het merk er in de jaren 80 vele vervaardigde. Verder zitten er weinig complexe zaken op, wat deze Polo prima geschikt maakt voor de wat minder kundige thuissleutelaars onder ons. Iemand die in die categorie valt lijkt de perfecte kandidaat voor deze Polo, daar de vraagprijs van €2.450 niet wijst op een onfeilbare staat, maar de auto in de basis best fris oogt.

De geadverteerde kilometerstand van net iets meer dan 13.000 kilometer zal in ieder geval niet kloppen, gezien de auto al zeven particuliere eigenaren had sinds 2012. In dat jaar werd de auto naar Nederland gehaald, dus voor liefhebbers van origineel Nederlandse kentekens of mensen met een allergie voor oudere auto's met een asymmetrische kentekencombi is hij niet geschikt. Maal je daar niet om, dan kun je - na een controle op eventuele kritieke roest op minder zichtbare plekken - je maar lastig een buil vallen aan deze auto.

De enige wél zichtbare roest zit op een plek die je ook prima op een minder professionele manier van roest kunt ontdoen en van nieuwe beige lak kunt voorzien (in de schaduw van de plastic achterbumper), en onderdelen voor het Polootje zullen nog altijd prima verkrijgbaar en goedkoop zijn. Samengevat: heb je €2.450 over en lijkt het je leuk om de levensverwachting van deze geweldig samengestelde en gek gelijnde Polo te vergroten? Dan staan wij vooraan om je aan te moedigen.