Volkswagen Passat krijgt facelift

Bij zijn generatiewissel maakte de Touareg al kennis met led-matrixkoplampen en nu profiteert ook de Volkswagen Passat van de komst van die verlichtingstechniek. Aan de achterzijde zien we tevens nieuwe ledunits. Daarnaast zijn zowel de grille als de voor- en achterbumpers gewijzigd. Onder het logo op de achterzijde is nu de modelnaam 'Passat' uitgeschreven.

De aangescherpte Passat is de eerste Volkswagen die beschikbaar komt met Travel Assist, een systeem waarmee de auto tot op zekere hoogte autonoom (level 2) rond kan gaan. Het systeem werkt in tegenstelling tot het vorige Traffic Jam Assist niet slechts tot een snelheid van 60 km/h, maar is inzetbaar tot een snelheid van 210 km/h.

Meer nieuwe techniek schaart Volkswagen onder de IQ. Drive-paraplu, een noemer waar voor de Passat nieuwe veiligheidssystemen onder vallen. Zo maakt de auto kennis met Emergency Steering Assist en is de werking van de actieve rijbaanassistent volgens Volkswagen verbeterd dankzij de komst van een nieuwe camera.

In het interieur monteert Volkswagen onder meer een nieuw stuurwiel, een exemplaar met aanraakgevoelige knoppen. Achter het stuur houdt zich een verbeterde versie van het inmiddels bekende digitale instrumentarium schuil. Andere noviteiten hebben vooral betrekking op nieuwe kleur- en materiaalopties. Wel heeft het analoge klokje op het dashboard plaats moeten maken voor een verlicht Passat-logo. Op de middenconsole nemen we een nieuw infotainmentdisplay waar en Volkswagen voegt een plek toe waar je je telefoon draadloos kunt laden.

De Passat was in ons land tot vorig jaar leverbaar als GTE, een plug-in hybridevariant die nu in aangepaste vorm terugkeert naar het Europese Passat-gamma. Hoewel de GTE voor de Nederlandse markt eerder werd geschrapt wegens het ontbreken van bijtellingskorting, komt hij nu toch terug omdat wagenparkbeheerders er om blijven vragen. Waar de GTE voor de bijpuntsessie een 9,9 kWh groot accupakket had, waarmee de Passat 37 kilometer elektrisch kon rijden, is de bijgewerkte GTE dankzij een 13,0 kWh groot exemplaar goed voor een elektrisch bereik van 55 kilometer. De aandrijflijn bestaat nog altijd uit een 156 pk sterke 1.4 TSI, die samen met een 115 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 218 pk. Deze 1.4 maakt integraal deel uit van de huidige GTE-aandrijflijn en blijft daarom nog even. Een nieuwe generatie GTE met als basis de 1.5 TSI Evo is in ontwikkeling en gaan we voor het eerst zien in de Passat B9 en volgende generatie Golf.

Ander nieuws op motorenvlak: de Passat krijgt de 2.0 TDI Evo-dieselmotor op zijn bestellijst, een 150 pk sterke versie die fors vernieuwd is efficiënter loopt dan zijn voorganger. De homologatie moet nog komen, maar Volkswagen verwacht met Euro 6d 10 gram CO2 lager uit te komen dat het uitgaande blok. Andere motoren op de lijst: 150, 190 en 272 pk sterke TSI-benzinemotoren en 120, 190 en 240 pk sterke TDI's.

De uitvoeringen waarin de Passat beschikbaar komt, heten straks net even anders. De basisversie heet simpelweg Passat. Daarboven vinden we de Business, gevolgd door de luxueuzer aangeklede Elegance. Zowel de Business als de Elegance kan als R-Line worden uitgevoerd. Opnieuw is er een Alltrack, maar die komt niet naar ons land. Volgens de Nederlandse vertegenwoordiging van Volkswagen grijpen wij voor zulke auto's liever naar een cross-over of een SUV, in VW-termen een T-Roc of Tiguan.

Prijzen en informatie over de vernieuwde Volkswagen Passat voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.