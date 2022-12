Volkswagen Passat B2 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De eerste generatie van de Volkswagen Passat, de B1, kreeg al meteen een stevige facelift te verwerken. Dat gold ook voor editie 3, die zo stevig werd aangepast dat Volkswagen het gerechtvaardigd vond om van een generatiewissel te spreken. De editie die volgde heette dan ook B5 in plaats van B4 en kreeg op zijn beurt ook een complete make-over.

Je ziet al wat er mist: de tweede generatie, ofwel de Passat B2. Die auto verscheen in 1980 op de markt. Hoewel duidelijk moderner, lijkt deze editie van de Passat nog wel sterk op het oermodel. Dat begint al bij de carrosserievarianten. Zo was de Passat opnieuw een ‘liftback’ met een vrij vlakke achterruit - als vijfdeurs én driedeurs! - en keerde hij ook terug als stationwagen. Een sedan was er niet, maar alleen op papier. In de praktijk was er namelijk wel degelijk een Passat met een losse kofferbak, alleen ging die in die beginjaren van deze generatie nog als Santana door het leven.

Die Volkswagen Santana is een verhaal op zichzelf, want ditzelfde model is in China tot 2021 geproduceerd. In Europa is het veel eerder voorbij met de Volkswagen die qua naam doet denken aan ‘het ideale tussendoortje’. Vanaf 1985 krijgt de Santana hier namelijk gewoon de naam ‘Passat’. Er is meer nieuws op carrosserievariant-gebied, want de driedeurs komt te vervallen.

Die wijzigingen staat in ’85 niet op zichzelf, maar vallen samen met een facelift voor de gehele Passat-reeks. De update is helemaal conform verwachting voor een model uit de jaren tachtig. Volkswagen monteert bij de nieuwere versie grotere schildbumpers, voorziet de Passat rondom van meer zwarte kunststof en spuit in de meeste gevallen ook de B- en C-stijlen zwart. De zijruitpartij wordt zo optisch meer één geheel.



Het grote nieuws is echter niet weggelegd voor de nieuwe vierdeurs Passat en zelfs niet voor de Variant. De vijfdeurs liftback wordt in ’85 aan de achterzijde veel steviger beetgepakt en krijgt compleet nieuwe achterlichtunits. In plaats van kleine, staande exemplaren aan weerszijden van de klep, gaat het bij het nieuwere model om horizontale, hoger geplaatste en grotere exemplaren. Die zijn flink breder dan voorheen en lopen door tot ín de klep, om daar aan te sluiten op de nieuw ontworpen uitsparing voor de kentekenplaat. Wie goed kijkt, kan zien dat er onder de nieuwe achterlichten ‘vulstukken’ zijn geplaatst om het gat van de originele achterlichten op te vullen. Is deze modernere kont een verbetering? Aan jou het woord!