Volkswagen Passat B1 (1978) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Aandrijflijn? Zit er dan een dikke V6 in deze Passat? Dat uiteraard niet, maar de 1.6 in het vooronder mag zichzelf met 88 pk wel mooi de topper van het aanbod van 1978 noemen. De motorkeuze heeft vermoedelijk wat te maken met de wens om een automaat te rijden, want deze Passat heeft geen koppeling. Het ‘Automatic’ op de achterklep maakt dat meer dan duidelijk. Dat klepje zelf is trouwens vrij klein, want het betreft een vierdeurs Passat. Een sedan dus, al moet je goed kijken om die carrosserievariant van de gelijkvormige vijfdeurs te onderscheiden.

Als 78-er is deze oer-Passat er een van na de facelift, herkenbaar aan modernere neus met naast, in plaats van onder de koplampen geplaatste richtingaanwijzers. Op uitrustingsniveau is het vlagele exemplaar trouwens niet de topper van de reeks, want die rol was weggelegd voor de aan vier ronde koplampen herkenbare GLS. De Passat komt getuige zijn enorme, maar vervaagde ‘B’-sticker uit België en kreeg in 2007 zijn Nederlandse kenteken. Sinds november van dat jaar wisselde hij niet meer van eigenaar.

Overigens is de Passat B1 een terugkerende gast in deze rubriek. We troffen al tweemaal een tweedeurs uit 1974, zij het in verschillende kleuren. Een ‘79-er met grote achterklep kwam ook al eens voorbij.