Volkswagen opnieuw in conflict met vakbonden

Omdat er door het chiptekort minder auto's geproduceerd kunnen worden, wil Volkswagen vanaf het tweede kwartaal op drie productielijnen van de fabriek in Wolfsburg de nachtdiensten schrappen. Dat bevestigt Volkswagen tegenover Bloomberg. Dat besluit stuit op weerstand van de vakbonden: met het schrappen van de nachtdiensten verliezen de medewerkers aan de productielijn namelijk de mogelijkheid om extra geld te verdienen. Alleen voor een vierde productielijn, waarop onder meer de Tiguan en de Seat Tarraco worden gebouwd, blijven de nachtdiensten in stand.

De voorzitter van de vakbonden wil daarom compensatie. "Onze medewerkers zijn er niet verantwoordelijk voor dat we de auto's niet kunnen maken door een tekort aan microchips, terwijl de orderboeken overstromen", stelt zij. Volkswagen heeft daarop een weerwoord. "Het is onvermijdelijk dat we ons dienstrooster aanpassen om competitief te kunnen blijven en banen op de lange termijn veilig te kunnen stellen", stelt Gunnar Kilian, directeur personeelszaken. "Helaas houdt deze stap ook in dat we in het personeelsbestand moeten snijden en de nachtdienst met zijn bijbehorende toelage moeten schrappen."

Volkswagen verwacht dat de gevolgen van het chiptekort nog "tenminste de eerste helft van dit jaar door blijven werken". Dat zegt Murat Aksel, hoofd inkoop bij Volkswagen, tegenover het Duitse Automobilwoche. Volgens hem wordt het in 2023 makkelijker om daar betrouwbare voorspellingen over te doen, omdat dan de productiecapaciteit van microchips een stuk groter is. Tot die tijd blijft het dus waarschijnlijk schipperen voor Volkswagen en veel andere autofabrikanten.