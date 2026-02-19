Volkswagen-ontwerper Andreas Mindt gooit hoge ogen met zijn tekenkunsten. Hij komt aan het roer te staan van het hele concern, als het aankomt op design.

Andreas Mindt heeft een uitgebreide staat van dienst binnen de Volkswagen Group en was er onder meer verantwoordelijk voor diverse Audi-ontwerpen tussen 2014 en 2021, waarna hij van 2021 tot 2023 bij Bentley aan de tekentafel stond. Vervolgens begon hij als hoofdontwerper van Volkswagen en nu schuift hij door naar het hogere management. Mindt wordt namelijk ook algeheel verantwoordelijk voor design binnen de Volkswagen Group. Dat zegt wat over de koers die het concern inzet op dit gebied.

Mindt staat namelijk bekend als iemand die houdt van strakke lijnen en niet te veel tierelantijntjes. Mindt rekende zodoende af met de wat wulpsere lijnen van de eerste ID-modellen, die lang niet bij iedereen in de smaak vielen. Op de aanstaande Volkswagen ID1 en ID2 krijgen we al aardig te zien hoe Mindt de ID-familie transformeert. Dat Volkswagen hem nu helemaal bovenaan de ontwerpladder zet, matcht ook goed met de visie van Audi's vrij recent begonnen ontwerper Massimo Frascella. Hij houdt auto's ook liever rustig en strak, vanbuiten én vanbinnen.

De promotie van Mindt betekent dat Michael Mauer stopt als hoofd van VW's designtak. Hij verlaat het bedrijf in zijn geheel en draagt, zoals onlangs bekend werd, ook zijn verantwoordelijkheid aan de tekentafel van Porsche over.