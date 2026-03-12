Volkswagen komt met een slimme truc om Nederlandse zero-emissiezones te omzeilen. Die zones gelden meestal immers alleen voor bedrijfsauto’s, dus levert Volkswagen nu bedrijfsauto’s die op kenteken nog een personenauto zijn. Als bonus krijg je ook nog meer luxe en een fraaier interieur.

Volkswagen komt met ‘ToCargo’-modellen. Dat zijn personenauto’s die zijn omgebouwd naar bedrijfsauto, maar er is meer aan de hand. Het ToCargo-feest begint bij de Caddy Kombi, Multivan en ID.Buzz, maar de Transporter Kombi en Caravelle volgen binnenkort. Nu horen we je denken dat alle genoemde modellen toch al bedrijfsauto’s waren, maar dat is niet het geval. De Multivan is nooit als bedrijfsauto geleverd en bij de Caddy, Buzz en Transporter gaat het specifiek om een (terug) naar bedrijfsauto omgebouwde versie van de personenautoversie. Dat heeft een aantal voordelen.

Allereerst de aankleding en het luxeniveau, want dat is bij de personenversies doorgaans fraaier en hoger dan bij de ‘busjes’. De ID.Buzz heeft als niet-Cargo bijvoorbeeld een compleet ander dashboard, dat bij de ToCargo-variant dus gecombineerd wordt met het tussenschot en de laadruimte van de Cargo-versie.

Er speelt echter nog iets, althans bij de plug-inhybrides. Veel Nederlandse steden hebben inmiddels immers zero-emissiezones voor, en nu komt het, bedrijfsauto’s. Alle auto’s op grijs kenteken dus, maar niet voor personenauto’s. De ToCargo-modellen blijven gewoon M1-voertuigen en zijn op kenteken dus personenauto’s. Zodoende zijn ze immuun voor die zero-emissiezones en mogen ze zelfs als plug-inhybride (want dat zijn het) de zero-emissiezone in. Handig voor ondernemers die veel onderweg zijn, maar toch ook gewoon een stadscentrum in willen.

Behalve volwaardige bestelbussen behoren varianten met dubbele cabine ook tot de mogelijkheden. Nog een voordeel: omdat dit op kentekens personenauto's zijn, is het daarbij niet nodig om aan ingewikkelde fiscale eisen voor de inrichting te voldoen.

Zero-emissiezones zijn voor ondernemers een toenemend probleem. Tussen 2025 en 2030 worden er 28 van zulke zones ingevoerd, maar veel zijn al sinds 1 januari 2025 actief. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s mogen zo’n zone alleen in als ze echt niets uitstoten, dus de facto volledig elektrisch zijn.

Bpm

De ToCargo-modellen zijn allemaal of volledig elektrisch (dan beperkt het voordeel zich tot de aankleding), of voorzien van een plug-inhybride aandrijflijn. Dat is vast ook geen toeval, want in het geval van PHEV’s heeft een personenautokenteken nog een voordeel. De bpm wordt dan namelijk op een totaal andere en vaak gunstigere manier berekend. Bij bedrijfsauto’s gaat het om een vast bedrag per gram CO2, bij personenauto’s komt er een ingewikkelde berekening bij kijken aan de hand van een tabel en allerlei CO2-categorieën. In het geval van de Caddy betaal je op grijs kenteken daarmee dik €3.000 aan bpm, terwijl een Caddy Kombi (of ToCargo) maar voor een paar honderd euro wordt aangeslagen.

Met prijzen vanaf €33.234 voor de Caddy en €45.298 voor de Transporter (ex. Btw) liggen de vanafprijzen voor deze ToCargo-versie rond of zelfs onder die van de reguliere bedrijfsautoversies. Het bpm-voordeel lijkt dus tenminste deels bij de klant uit te komen.

Geel gunstiger dan grijs

We inmiddels op een punt aanbeland waarbij een geel kenteken vaak gunstiger is dan grijs kenteken, en dat is tot nu toe in de Nederlandse geschiedenis eigenlijk altijd anders geweest. Voor de motorrijtuigenbelasting blijft een bedrijfsauto voor ondernemers overigens wel flink gunstiger, maar het is zo langzamerhand de vraag of dat nog opweegt tegen de nadelen.