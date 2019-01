Volkswagen Nederland zwaait Sharan uit

Het cross-overgeweld heeft een nieuw slachtoffer geëist, want de Volkswagen Sharan staat niet langer in de Nederlandse prijslijsten.

Begin deze eeuw waren ze niet aan te slepen: MPV’s. Voor een groot deel van de Nederlandse autobezitter kon de auto niet groot genoeg zijn voor alle kinderfeestjes, voetbaltoernooien of verhuizingen. Het einde van het segment lijkt echter dichterbij dan ooit tevoren, want wederom moet een bekende naam het veld ruimen wegens een gebrek aan populariteit. In de Nederlandse configurator is de Volkswagen Sharan namelijk verdwenen. Op zich geen wereldschokkende verrassing, want de verkoop van 1.256 exemplaren (1996) daalde vorig jaar naar een nieuw dieptepunt van 24 stuks. De huidige generatie zorgde in 2011 nog voor een opleving van 703 exemplaren, maar daarna daalde dit cijfer al snel tot onder de 200 stuks.

De opkomst van de cross-over zorgt uiteraard voor de verschuiving binnen autoland. Als alternatief heeft Volkswagen naar eigen zeggen de Tiguan Allspace in de showrooms staan. De compactere Touran behoudt voorlopig wel zijn plek in het Nederlandse aanbod. In andere landen is de Sharan overigens nog wel te bestellen, want de productie is (nog) niet gestopt.

Stond je nou net op het punt om een order voor de Sharan te plaatsen en zakt de moed je nu in de schoenen? Wees niet getreurd, want Seat houdt de soortgelijke Alhambra voorlopig nog in het gamma. Sinds de jaarwisseling kun je instappen vanaf € 48.500. De Nederlandse importeur van Volkswagen meldt daarnaast dat er nog enkele voorraadmodellen van de Sharan klaarstaan voor een nieuwe eigenaar.