Volkswagen met ID. Space Vizzion Concept naar Los Angeles

Tijdens de Los Angeles Auto Show stelt Volkswagen een nieuw studiemodel aan de wereld voor, een showauto die net als een reeks eerdere concept-cars van het merk onder het ID-label wordt geschaard. Deze nieuwkomer heet ID. Space Vizzion en is volgens Volkswagen een voorbode van een nieuwe volledig elektrische cross-over.

Volkswagen omschrijft de ID. Space Vizzion als een GT met de praktische inzetbaarheid van een SUV. Net als alle eerder getoonde ID-concepts én de productieklare ID.3 staat ook deze showauto op het speciaal voor elektrische auto's van de Volkswagen Group ontwikkelde MEB-platform. Volkswagen zegt dat deze ID. Space Vizzion een elektrisch bereik van 482 kilometer moet hebben. Dat is gemeten volgens de relatief nauwkeurige Amerikaanse EPA-methode. De ID. Vizzion krijgt een vrij minimalistisch ogend binnenste, waarbij een horizontaal geplaatst display in het midden van het dashboard het beeld bepaalt. Achter het stuur is een klein digitaal display in het dashboard verwerkt en door de gehele lengte van het interieur lijkt een brede middentunnel geplaatst. Het lijkt erop dat Volkswagen de ventilatieroosters in een over het gehele dashboard lopende strook heeft verwerkt. Het binnenste is onder meer afgewerkt met een 'vegan materiaal' dat Volkswagen AppleSkin heeft gedoopt.

Verre toekomstmuziek? Dat lijkt mee te vallen. Volgens Volkswagen brengt het een van deze auto afgeleide concept-car eind 2021 daadwerkelijk op de markt. Het 'Vizzion'-deel van de modelnaam kennen we van de ID. Vizzion, een showauto die met name aan de achterzijde overeenkomsten vertoont met deze nieuwe concept-car. In de neus van de ID. Space Vizzion Concept die straks in Los Angeles staat, zijn designelementen van de ID. Crozz Concept verwerkt.