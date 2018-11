Volkswagen met elektrische bakfiets naar Los Angeles

Volkswagen houdt zich behoorlijk in tijdens de Los Angeles Auto Show. Het merk presenteert namelijk iets dat weinig met een auto te maken heeft: de Cargo e-Bike, in feite een bakfiets met elektro-ondersteuning. Een 250 watt sterk motortje ondersteunt de berijder. De Cargo e-Bike heeft een laadvermogen van 210 kilo en de 'bagagebox' heeft een inhoud van 501 liter. De elektrische koeriersfiets bevindt zich nog in de conceptfase.

I.D. Buzz.

Volkswagen toont verder een iets aangepaste versie van de I.D. Buzz Cargo Concept die we in september dit jaar al tijdens de IAA van bedrijfsauto's in Hannover te zien kregen. De I.D. Buzz Cargo, in feite de bestelversie van de in 2017 getoonde I.D. Buzz Concept, draagt stickerwerk van Volkswagen Motorsport en daarmee moet de auto min of meer als ondersteunend vervoer voor de I.D. R gezien worden. Puur voor de show dus.

De I.D. Buzz Cargo Concept is volgens Volkswagen te voorzien van een 48 kWh tot 111 kWh groot accupakket. Er valt in theorie dus te kiezen. De conceptuele besteller zou, afhankelijk van het accupakket en de lading, 320 tot 480 kilometer ver moeten kunnen komen op een lading. De concept-car is een achterwielaandrijver met een 204 pk sterke elektromotor. Het maximum laadvermogen ligt op 798 kilo. De auto meet 5,04 meter in de lengte, is 1,98 meter breed en 1,96 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 3,3 meter. Daarmee is de I.D. Buzz Cargo dus langer dan de non-Cargo-versie. In 2022 moet de I.D. Buzz op de markt komen.

Afscheidskever

In Nederland is de Beetle al even niet meer leverbaar, maar in de Verenigde Staten is de auto nog te koop. Niet lang meer, overigens. Onlangs bevestigde Volkswagen de vermoedens dat de Beetle, en de Beetle Convertible, in 2019 van de Noord-Amerikaanse markt worden gehaald. In juli volgend jaar gaat de stekker eruit en lopen dus de laatste exemplaren in Mexico van de band. Die laatste reeks Beetles worden allemaal uitgevoerd als Final Edition SE of als Final Edition SEL en hebben allen een 175 pk sterke 2.0 TSI onder de kap.

Het uiterlijk van deze speciale edities knipoogt naar dat van de Ultima Edición van de oer-Beetles die nog tot 2003 in Mexico werden gebouwd. Die versies waren alleen in beige en lichtblauw leverbaar. De nieuwe Final Editions speciaal geleverd in Safari Uni en Stonewashed Blue, al zijn ook kleuren als Pure White, Deep Black Pearl en Platinum Grey beschikbaar. De auto's worden standaard voorzien van extra chroom, hebben meegespoten zijspiegelkappen en de dichte Beetle krijgt een schuifdak mee. De Final Edition SEL-versies komen daarnaast te beschikken over bixenon-kijkers, led-achterlichten en mistlampen. Uiteraard horen speciale lichtmetalen wielen bij de uitzwaaisessie. In alle gevallen ligt een 175 pk sterke 2.0 TSI onder de kap.

In Nederlandzijn tot op heden in totaal 1.476 Beetles verkocht. De auto kwam hier in 2012 op de markt en had toen direct zijn beste jaar. 444 exemplaren vonden een eigenaar. In 2013 zakten de verkopen al tot 366 stuks en in 2014 doken ze voor eens en voor altijd onder de grens van 200 stuks per jaar. 2015 was tot op heden het dieptepunt, toen werden slechts 122 verkoopcontracten ondertekend. De teller staat in de eerste 8 maanden van dit jaar op 73 exemplaren. Voorganger New Beetle deed het in totaal 5.593 verkochte exemplaren beter, maar ook niet denderend.