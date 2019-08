Volkswagen meldt komst 'shooting brake'

In een persbericht over de Volkswagen-fabriek in Emden, de fabriek maakt zich immers klaar voor de productie van een hele reeks elektrische modellen, noemt Volkswagen nonchalant een voor het merk compleet nieuwe carrosserievariant. Volkswagen zegt vanaf 2022 in een nieuwe hal de MEB-modellen te gaan produceren. Daarnaast zouden in de bestaande hallen in ieder geval de komende jaren de Arteon, de Passat Sedan en de 'Shooting Brake' het levenslicht blijven zien.

Of Volkswagen in het Duitse persbericht daadwerkelijk zinspeelt op de komst van een nieuw model, valt nog te bezien. Het is namelijk mogelijk dat het merk in een vrolijke PR-opwelling de Passat Variant als Shooting Brake aanduidt. Mocht er daadwerkelijk een shooting brake verschijnen, dan gaat het mogelijk om een zustermodel van de Arteon.

In maart vorig jaar dook al de eerste informatie op over de komst van een Arteon Shooing Brake, al was er van officiële bevestiging ook toen nog geen sprake.