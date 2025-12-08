De mooiste fabriek van de Volkswagen Group, de glazen showfabriek in Dresden, gaat sluiten. Medewerkers die vrijwillig naar een andere fabriek verhuizen, kunnen in het gunstigste geval een zelfgebouwde ID3 kopen van hun transitievergoeding.

De glazen fabriek in Dresden is een ietwat megalomaan project uit betere tijden. Het gebouw werd in 2002 geopend voor de productie van de minstens zo megalomane Phaeton, maar produceert momenteel de elektrische ID3. In een toekomst waarin Volkswagen steeds efficiënter te werk moet gaan, is er voor de relatief kleinschalige en deels toch ‘voor de show’ ontwikkelde fabriek echter geen plaats meer. Vorig jaar werd dan ook bekend dat de fabriek eind 2025 zou gaan sluiten, nu dus. Dat betekent dat Volkswagen voor de 250 medewerkers in Dresden wat anders moet verzinnen. Tijdelijke contracten lopen af en een deel van de vaste medewerkers zal naar verluidt ook op zoek moeten naar een andere baan, maar voor het grootste deel biedt Volkswagen een baan in één van de andere, grotere locaties in Duitsland aan.

Volgens verschillende Duitse media hoort daar een overstappremie bij die kan oplopen tot €30.000, ofwel nagenoeg precies wat je nodig hebt om in Nederland in een gloednieuwe ID3 Limited te stappen. In Duitsland ziet het ID3-aanbod er overigens wat anders uit en ben je op dit moment minimaal €33.330 kwijt, maar daarover is als Volkswagen-medewerker vast te praten. Verstandiger zou overigens zijn om de 30 mille te investeren waarvoor het bedoeld is, en dat is een verhuizing. Dresden en Wolfsburg liggen immers zo’n 300 kilometer uit elkaar.

Volkswagen neemt niet helemaal afscheid van het pand in Dresden. De helft wordt volgens Freie Presse verhuurd aan de plaatselijke universiteit, maar er komt naar verluidt ook een innovatiecentrum, een distributiecentrum en een bezoekerscentrum.