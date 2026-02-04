Volkswagen heeft een fonkelnieuw en behoorlijk praktisch model klaarstaan. Hij heet Volkswagen Tukan en vliegt zonder om te kijken aan de Nederlandse markt voorbij.

Ver buiten Nederland zijn relatief compacte pick-ups op basis van een personenauto een ding. Denk aan de Hyundai Santa Cruz en de Ford Maverick die in de Verenigde Staten worden gekocht. In diverse Zuid-Amerikaanse landen zijn auto's als de Fiat Toro en Strada, Chevrolet Montana en Volkswagen Saveiro al jaren niet weg te slaan uit de middelste tot hoogste regionen van de verkooplijsten. Waar de Saveiro het Volkswagen-alternatief is voor de de Fiat Strada, moet een volledig nieuw model met vier portieren zich mengen in de strijd met de Fiat Toro. Van die nieuwkomer deelt Volkswagen mu de naam én een teaserfoto.

De nieuwe relatief compacte pick-up met vier portieren wordt de productieversie van de in 2018 getoonde Volkswagen Tarok Concept. De modelnaam Tarok heeft het niet gehaald. Volkswagen vernoemt zijn nieuwe potentiële succesnummer liever naar de vrolijk besnavelde tropische vogel. Geef Volkswagen eens ongelijk. Het tropische thema zet zich voort in de kleur van de auto, Volkswagen do Brasil benoemt meermaals dat de Tukan 'kanariegeel' is.

De Tukan rolt straks in São José dos Pinhais van de productieband en is slechts een van de 21 nieuwe of vernieuwde modellen die Volkswagen tot en met 2028 in Zuid-Amerika introduceert. Mogelijk wordt de Tukan ook daarbuiten gevoerd, Volkswagen spreekt immers van een 'wereldwijd aantrekkelijk' model.