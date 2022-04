Volkswagen keurt F1-plannen Porsche en Audi goed

Met de formele goedkeuring zet Volkswagen de deur open voor de eerdere plannen van Audi en Porsche om per 2026 in te stappen in de Formule 1. Dat is ook het jaar waarin het nieuwe motorreglement zijn intrede doet. Door het schrappen van onder meer de MGU-H, die hitte omzet in elektriciteit voor het hybride systeem, wordt het vanaf dan een stuk eenvoudiger om motoren te gaan ontwikkelen. Zoals het er nu naar uitziet wil Porsche gaan samenwerken met Red Bull en gaat Audi via McLaren de Formule 1 in. Daarvoor heeft men in Ingolstadt naar verluidt €500 miljoen over. Beide autofabrikanten doen de details van hun plannen in een later stadium uit de doeken.

Daarmee lijkt het er dus op dat Audi en Porsche zich bij bestaande teams voegen. Van recente geruchten dat Audi en Porsche als twee losse, nieuwe teams de Formule 1 betreden, lijkt vooralsnog geen sprake meer. Toch hoopt Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas daar stiekem nog wel op. "We hebben nu maar tien teams. Ik herinner me dat de grid veel groter was toen ik als kind naar de Formule 1 keek, dat maakt het ook spannender", zegt de Fin. Lewis Hamilton denkt dat de toetreding van Porsche en Audi als fabrikanten mogelijk zorgt voor een spannendere strijd aan de top. "Veel teams hebben de potentie om topteams te worden. Dit kan een grote stap voorwaarts zijn, ik juich dit dan ook toe", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Ook Max Verstappen is positief over de toetreding van Audi en Porsche tot de koningsklasse van de autosport. "We hebben tien geweldige teams, maar het zou heel mooi zijn als zulke grote merken er bij komen. Dat is ook belangrijk voor de Formule 1", stelt de Nederlander.