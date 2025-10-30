Volkswagen waarschuwt dat het een voldoende voorraad halfgeleiders nodig heeft om zijn financiële doelstellingen dit jaar te kunnen halen. Dat zei de Duitse automaker bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Wereldwijd vechten autofabrikanten om chips van de Nederlandse chipmaker Nexperia.

Bij Nexperia zijn problemen ontstaan doordat China het bedrijf een exportverbod heeft opgelegd. Het bedrijf is in Nijmegen gevestigd, maar heeft een grote fabriek in China. Het Chinese exportverbod kwam er nadat de Nederlandse regering met een beroep op een oude wet Nexperia onder curatele had gesteld, uit angst dat de Chinese eigenaar Wingtech bedrijfsactiviteiten uit Europa zou weghalen. In een gemiddelde auto zitten honderden Nexperia-chips.

Volkswagen zei afgelopen vrijdag dat het deze week de productie in Duitsland nog niet hoeft te verlagen, ondanks het chiptekort van Nexperia. Het bedrijf dat ook merken als Audi en Porsche bezit, waarschuwde wel dat het op korte termijn een verlaging van de productie niet kan uitsluiten.