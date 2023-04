Volkswagen ID7 ‘Variant’ komt in 2024

Tijdens de introductie van de Volkswagen ID7 in – onder meer – Amsterdam wordt ons dat min of meer verzekerd door een productverantwoordelijke bij het merk uit Wolfsburg. "Je kunt je voorstellen dat volgend jaar een goed moment is om die auto te lanceren", krijgen we met een lachje toegespeeld als we vragen naar de extra ruime versie van de ID7. Die zou trouwens in goede Volkswagen-traditie ID7 Variant kunnen gaan heten, maar het kan ook zijn dat Volkswagen net als bij de Arteon voor ‘Shooting Brake’ kiest. Sinds ‘coupé’ vrijelijk mag worden misbruikt voor allerhande vier- en vijfdeursmodellen kijken we daar immers niet meer van op.

Dat de ID7 stationwagon er komt, is dankzij de ID Space Vizzion-concept uit 2019 trouwens geen verrassing meer. Een elektrische stationwagon is op zichzelf allerminst vanzelfsprekend, want combi's zijn traditioneel niet zo belangrijk voor de wereldmarkt waarop een auto als de ID7 opereert. Maar in Europa en met name in Duitsland blijft de rol van de stationwagon groot, zo bleek onlangs weer. De ID7 biedt in reguliere vorm al iets wat vooral Europeanen waarderen: een grote vijfde deur. Het is dus een liftback en geen echte sedan, zoals de Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 en BYD Seal dat wel zijn.