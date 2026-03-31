Volkswagen ID5 niet meer leverbaar in Nederland

Met de ID Polo, ID Cross en ‘ID1’ komen er voldoende ID-modellen van Volkswagen bij, maar er verdwijnt er ook één. De ID5 is in Nederland uit het aanbod gehaald.

De Volkswagen ID5 is niet meer leverbaar in Nederland. Dat is al een tijdje het geval, maar zoals te doen gebruikelijk geeft Volkswagen er zelf niet veel aandacht aan. De ID5 kreeg in januari nog een verse prijslijst, maar is ergens tussen toen en nu uit het Nederlandse aanbod gehaald. Het is nadrukkelijk een Nederlandse beslissing, bevestigt de importeur. De ID5 is dus nog wel in productie en wordt elders ook nog wel geleverd, al heeft dit model ook internationaal niet het eeuwige leven. Hardnekkige geruchten stellen dat het model in 2027 wordt geschrapt, ongetwijfeld als de ID4 in zwaar vernieuwde vorm wordt gepresenteerd.

Is dat laatste relevant? Jazeker. Ondanks zijn unieke typenaam is de ID5 immers eigenlijk gewoon een carrosserievariant van de ID4. De auto onderscheidt zich met een sterker aflopende daklijn, een onder de achterruit geplaatste spoiler en een unieke voorbumper, maar dat is voor kopers kennelijk toch niet genoeg reden om er duizenden euro’s extra voor neer te tellen. De ID5 is daarmee het zoveelste bewijs dat de coupé-SUV-rage zijn piek wel heeft bereikt, want ook bij andere merken zien we de minder praktische en duurdere versie van SUV’s maar mondjesmaat kopers vinden.

Toch verliefd op de ID5? Dan kun je hem natuurlijk altijd nog als occasion aanschaffen. Dat kan al voor minder dan 20 mille en dan heb je toch net even wat anders dan je ID4-rijdende buurman.