Volkswagen ID5 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met een vanafprijs van €52.990 is de Volkswagen ID5 bijna €10.000 duurder dan de goedkoopste variant van zijn ruimere (en iets minder efficiënte) broertje, de ID4. Dat is een behoorlijke smak geld, dus zijn we benieuwd wat je voor die vanafprijs allemaal krijgt. In Back to Basics zoeken we het uit!

Volkswagen ID5 Pro 77 kWh, €52.990

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, de vanafprijs van de ID5 is niet veel hoger dan die van de ID4 omdat-ie een hippere koets heeft. Het minimale bedrag voor de ID5 is hoger, omdat de SUV-met-aflopende-daklijn alleen leverbaar is met het grotere accupakket. Dat is een pakket met een netto-capaciteit van 77 kWh. In het geval van de instapuitvoering is het gekoppeld aan een 174-pk elektromotor op de achteras, waarmee de 2.118 kg wegende basis-ID5 in 10,4 seconden naar de 100 km/h kan snellen.

Een iets krachtiger elektromotor (204 pk) kan ook, voor een standaardsprinttijd van 8,4 seconden tegen een meerprijs van €1.700. Voor welke motor je ook kiest; met beide opties is het gecombineerde WLTP-bereik van de ID5 534 km. Beide opties zijn verkrijgbaar in combinatie met de Pro- en de Pro Business-uitvoering. Op de verschillen tussen die twee komen we verderop in dit verhaal nog even kort terug, want die zijn door het geringe prijsverschil van €800 best interessant.

Tenzij het geringe prijsverschil betekent dat er sprake is van een gering verschil, natuurlijk. Dat begint al 'lekker': de Pro en Pro Business zijn vanbuiten niet van elkaar te onderscheiden. Beide staan op 19-inch lichtmetaal, hebben een zwart dak en donkere achterlichten en moeten hun 'ogen' missen. Dat laatste vergt misschien wat uitleg. De optionele koplampen van de ID5, die met een ledstrip tot aan het logo op de neus net niet met elkaar verbonden zijn, moeten op ogen lijken. Ogen die, zo meldde Volkswagen trots bij de onthulling van de ID3 (de auto die deze designtaal introduceerde), de auto een eigen gezicht geven.

Een gezicht dat de auto moet ontberen als je niet voor het 'designpakket' à €2.020 gaat. Vink je dat wel aan, dan krijg je tevens aan de achterkant een andere lichtpartij met een 3D-effect en wat meer rood. Wil je nog meer rood? Dan kun je voor €1.020 de metallic rode lak-optie aanvinken. De andere drie optionele kleuren (zwart, wit en blauw) kosten €860 extra. De enige gratis tint is het afgebeelde Moonstone Grey, een grijze unilak.

Donker binnenste

Aan de binnenkant van de ID5 Pro treffen we een donkere hemel en stoelen gehuld in een zwarte stof met een motiefje. Stoelen die handmatig (en ook in hoogte) verstelbaar zijn én verstelbare armleuningen hebben aan de centrale zijde. Vanaf die stoelen kijk je op een dashboard met twee schermen. Eentje achter het stuur en een grote (25,4 cm diagonaal) in het midden. Laatstgenoemde biedt draadloos toegang tot Apple CarPlay en Android Auto, heeft in de instapper geen eigen navigatiefunctie en stuurt zijn geluiden via zeven speakers het interieur in.

De instap-ID5 is verder uitgerust met automatische airconditioning, adaptieve cruisecontrol, lane-assist en parkeersensoren voor- en achter. Verder zijn vrijwel alle actieve en passieve veiligheidssystemen die Volkswagen in huis heeft altijd aanwezig op de ID5, zelfs als je voor de instapper gaat.

Voor €800 extra krijg je héél veel meer

Daarmee is de standaarduitrusting wel compleet, dus is het tijd om hem te vergelijken met die van de €800 duurdere Pro Business, de uitvoering die van buiten precies hetzelfde is. Hoe dat vanbinnen zit en of die zijn relatief geringe meerprijs waard is?

Zonder enige vorm van twijfel: ja. Sterker nog; het zou ons verbazen als Volkswagen ook maar één ID5 in de basisuitvoering weet te slijten. Voor €800 meer krijg je namelijk ... een climatecontrol met twee zones in plaats van een, stoel-, voorruit-, ruitensproeier- en stuurverwarming, een met leer bekleed stuurwiel, usb-c-aansluitingen op de achterbank, een achteruitrijcamera, keyless entry, een vanuit de zijspiegels op de straat geprojecteerd Volkswagen-logo bij het instappen (yes!), een groter (30,5 cm) multimediascherm-met-navigatiefunctie én een draadloze telefoonlader. En nee, dit is geen 1 april-grap. Duidelijk, toch?