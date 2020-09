Volkswagen ID4 in detail

Langzaam maar zeker komen de eerste exemplaren van de volledig elektrische ID3 de Nederlandse landsgrenzen over. De elektrische hatchback is de eerste van een reeks nog te introduceren ID-modellen. Het tweede ID-model is de ID4, een elektrische SUV die je moet zien als het Volkswagen-equivalent van de Skoda Enyaq. De ID4, die de Nissan Ariya als directe concurrent krijgt, staat net als de ID3 en de genoemde Enyaq op het speciaal voor EV's bestemde MEB-platform van de Volkswagen Group. AutoWeek heeft onlangs de eerste meters gereden met een nog ietwat gecamoufleerd preproductiemodel, en dat levert niet alleen interessant beeldmateriaal, maar ook boeiende informatie op.

Motoren

Volkswagen start nog dit jaar met de levering van de ID4. Die komt aanvankelijk in diverse achterwielaangedreven versies op de markt. De eerste is de ID4 Pure, een 148 pk en 220 Nm sterke versie die zijn energie put uit een 52 kWh accupakket. Hij is er ook als de sportiever ingestelde ID4 Pure Performance, die een 170 pk en 310 Nm leverende elektromotor op de achteras krijgt. Valt er meer te kiezen? Jazeker. Hoger op de ladder zet Volkswagen namelijk de ID4 Pro, die 175 pk levert in combinatie met het grotere accupakket van 77 kWh in zijn bodem. Daarboven zwaait voorlopig de ID4 Pro Performance de scepter, met 204 pk aan vermogen. Die voorlopige topper sprint in 8,5 seconden naar 100 km/h, met een top van 160 km/h, hetgeen overigens gelijk is aan de topsnelheid van de andere uitvoeringen. Ook de ID4 Pro Performance heeft het 77 kWh accupakket aan boord. Alle achterwielaangedreven ID4's hebben een maximum trekgewicht van 1.200 kilo. Volgend jaar voegt Volkswagen onder meer nog een vierwielaangedreven Performance-versie aan het ID4-gamma toe. Die topper heeft twee elektromotoren aan boord die samen goed zijn voor 306 pk. Die versie mag zelfs 1.400 kilo trekken. Deze 306 pk sterke topversie put zijn levenslust uit een 82 kWh accupakket. Mogelijk komt dat grootste pakket ook in beeld voor minder heftig gemotoriseerde versies.

Ongeacht de gekozen versie kun je de ruwweg twee ton wegende ID4 aan een reguliere laadpaal met driefasen wisselstroom met maximaal 11 kW volladen. De ID4's met het 52 kWh pakket zijn aan een snellader met maximaal 100 kW gelijkstroom op te laden. De 77 kWh-versies schoppen het aan de snellader zelfs tot een maximaal laadvermogen van 125 kW. Verwacht voor de basisversies een elektrische actieradius van zo'n 340 kilometer. De maximale actieradius van de ID4 ligt vermoedelijk op ruim 500 kilometer.

Afmetingen

De ID4 is 4,58 meter lang, 1,85 meter breed en 1,61 meter hoog. Daarmee is de ID4 32 centimeter langer en 6 centimeter hoger dan de ID3. De Skoda Enyaq is met zijn wagenlengte van 4,65 meter nog weer 7 centimeter langer dan het zustermodel van Volkswagen. De bagageruimte van de ID4 heeft een inhoud van 543 liter. Daarmee slokt de SUV fors meer op dan de ID3, die het tot 385 liter schopt. Wel moet de ID4 wat ruimte betreft zijn meerdere erkennen in de Skoda Enyaq. Die heeft namelijk een bagageruimte met een inhoud van 585 liter. In beide gevallen is de nieuwe Golf Variant achterin nog ruimer. Daarin kun je namelijk 611 liter aan spullen meezeulen.

ID-modellen

Naast de ID3, ID4 en de onlangs betrapte ID6 heeft Volkswagen nog een hele reeks ID-modellen gepland. Zo komt Wolfsburg in 2022 met een productieversie van de ID.Vizzion. Die krijgt datzelfde jaar mogelijk gezelschap van een stationwagon, waarvan de ID. Space Vizzion al een realistische impressie gaf. Meer ID-geweld komt in de vorm van de productieversie van de ID.Buzz en van diens bestelversie, de ID.Buzz Cargo. De modelnaam ID5 is mogelijk voorbehouden aan de coupé-variant van de ID4.

