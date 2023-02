Volkswagen ID3 vernieuwd 'na feedback'

De Volkswagen ID3 kennen we sinds 2019 als de pionier van het ID-modellengamma van Volkswagen én de eerste auto op het elektrische MEB-platform dat ook door Skoda en Audi wordt gebruikt. Een belangrijke auto dus, maar ook een auto die niet op alle gebieden de handen op elkaar krijgt. Hij rijdt weliswaar prima en heeft een zeer bruikbare actieradius, maar als het gaat om bedieningsgemak en interieur kon er nog het nodige gewonnen worden.

Dit benadrukken we zo specifiek, omdat Volkswagen zelf dat ook doet. In de voorbije periode liet het merk geregeld weten dat het de klachten serieus neemt. Ook in het persbericht over de vernieuwde ID3 wordt duidelijk dat de feedback van klanten volgens Volkswagen aan de basis van de vernieuwingen staat. Wat behelzen die vernieuwingen dan? Het eenvoudigste herkenningspunt aan de buitenkant is zonder twijfel de aangepaste voorbumper, die met zijn nieuwe ‘air curtains’ aan weerszijden wat wulpser oogt dan voorheen. Ook de voorklep is anders. De zwarte balk onder de voorruit is verdwenen en maakt plaats voor een klep die als geheel wat hoger is. Ook is de klep voorzien van duidelijke, scherpe vouwen aan weerszijden. De zilverkleurige lijst boven de zijruit is nu standaard, het typeplaatje achter het voorwiel vervalt juist. Aan de achterzijde blijft het bij één klein, maar toch geinig detail: het stuk verlichting dat in de achterklep zelf zit, brandt nu ook daadwerkelijk mee. Dat was voorheen nooit het geval. Bij simpeler ID3’s, dus met de standaard exterieurverlichting, is dat overigens ook na de facelift het geval. De vernieuwingsronde brengt drie nieuwe lakkleuren: zwart, een helderblauw en het olijfgroen dat op de foto's domineert.

Het belangrijkste nieuws zit echter niet aan de buitenkant, maar binnenin. Om te beginnen krijgt iedere Volkswagen ID3 een touchscreen dat met 12 inch 2 inch groter is dan voorheen. Ook aan de technologie zelf wordt wat gesleuteld. Er is een aangescherpte routeplanner met laadstops, een uitgebreider head-updisplay en een betere spraakassistent. Misschien nog wel belangrijker zijn de meer tastbare wijzigingen. De gebruikte materialen zijn op de plekken waar dat telt verbeterd, wat dankzij stikseltjes en een net even andere vormgeving ook daadwerkelijk zichtbaar is. Op de deurpanelen treffen we een veel groter bekleed deel. Het laatste restje leer, namelijk dat op het stuur, is verdwenen. In plaats daarvan gebruikt Volkswagen nu ook hier een synthetisch en dus diervriendelijk alternatief. De knoppen op het stuur zijn nog wel van de ‘haptische’ soort, terwijl we eerder begrepen dat er weer voor fysieke knoppen gekozen zou gaan worden. Ook is de ‘slider’ onder het scherm nog altijd niet verlicht, waarmee er aan tenminste één ergernis nog geen einde is gekomen. Wat dat laatste betreft heeft Volkswagen goed nieuws: later, waarschijnlijk in 2024, komt er wederom een nieuw scherm en wordt ook dit onderdeel aangepakt.

Voor het onderhuidse brengt de facelift van de Volkswagen ID3 weinig nieuws. Nog altijd is er een accupakket met een netto-capaciteit van 58 kWh, goed voor een theoretisch bereik van maximaal 426 km. De Pro S-versie met 77 kWh keert terug en levert een WLTP-actieradius van 546 km af. Beide varianten beschikken over één 204 pk sterke elektromotor. De Pro S kan met maximaal 170 kW snelladen, tegen 135 kW in het ‘oude’ model. De reguliere Pro – met 58 kWh dus – houdt het bij 120 kW. Het gamma wordt in de toekomst uitgebreid met een snelle GTX en een nieuwe basisversie, met een kleiner accupakket en natuurlijk en lagere vanafprijs. De Pro en de Pro S moeten al aan het begin van de zomer worden uitgeleverd. Wie recent een ID3 heeft besteld, krijgt volgens Volkswagen zelfs al het vernieuwde model.