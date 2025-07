Volkswagen ID3 GTX Fire+Ice: nostalgie voor de 90's

Door de jaren heen heeft Volkswagen heel wat speciale uitvoeringen van modellen als de Golf gevoerd, uitvoeringen die de liefhebber ook nu nog bekend in de oren klinken. Een heel stel daarvan was gelinkt aan de muziekwereld. Zo waren er Volkswagen Golf met uitvoeringsnamen als Pink Floyd, Genesis, Bon Jovi en Rolling Stones. Van de Golf II leverde Volkswagen in 1990 een speciale uitvoering die in samenwerking met mode-ontwerper en regisseur Willy Bogner was bedacht: de Fire and Ice. Het is die variant die Volkswagen nu naar het heden vertaalt, al heet -ie net even anders. Een belangrijker verschil: we hebben te maken met een ID3 en niet met een Golf.

Dit is de Volkswagen ID3 GTX Fire+Ice. Inderdaad: een speciale uitvoering van de snelste ID3. De 326 pk sterke Volkswagen Golf ID3 GTX heeft een speciale drielaagse lak met 'glaspareleffect'. Afhankelijk van de lichtinval verloopt de lak van blauw naar paars en zwart. Rond het dak zien we rode accenten, bij de C-stijl zien we een vrolijk geometrisch patroon en de auto staat op speciaal 20-inch lichmetaal met paarse accenten. Uiteraard ontbreken de nodiger Fire+Ice-badges niet. In de ID3 GTX Fire+Ice zien we in twee kleuren uitgevoerde kuipstoelen, speciale motiefjes en sportief afgewerkte pedalen met vlam- en sneeuwvloklogo's. Aan de achterzijde van de voorstoelen zijn de riemen van Bogner-tassen aangebracht.

Net als elke andere ID3 GTX is deze speciale uitvoering 326 pk en 545 Nm sterk. Met dat vermogen snelt de sterkste ID3 in 5,7 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De 79 kWh accu is goed voor een bereik van 591 kilometer. Snelladen kan met 185 kW.

Van de Volkswagen ID3 GTX komen in totaal slechts 1.990 exemplaren beschikbaar. Dat aantal verwijst uiteraard naar het geboortejaar van de Golf II Fire and Ice. Ook de meerprijs is een knipoog naar dat jaartal, die bedraagt ten opzichte van de ID3 GTX Limited Edition namelijk €49.980.