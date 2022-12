Volkswagen ID3: één motorversie en duurder

Het leveringsgamma van de elektrische Volkswagen ID3 ziet er met ingang van 1 januari 2023 heel anders uit. Hij is er alleen tijdelijk nog met 58-kWh accu en met een 204-pk elektromotor. Wél is de EV in nieuwe uitvoeringen leverbaar. De vanafprijs van de Volkswagen ID3 bedraagt met ingang van 2023 bijna €46.000.

Volkswagen gaat met de bezem door het leveringsgamma van de ID3. De elektrische ID3 was tot voor kort leverbaar met drie formaten accupakketten en drie verschillende elektromotoren. Dat verandert allemaal met ingang van 1 januari 2023.

De Volkswagen ID3 Pure met 45-kWh accupakket en 150-pk elektromotor verdwijnt en ook de ID3 Pro met 58-kWh accu en een elektromotor van 145 pk is met ingang van 1 januari 2023 niet meer verkrijgbaar. Zelfs de ID3 Pro S met 77-kWh accu en de 204-pk elektromotor verdwijnt. De EV is straks alleen nog als Pro met 58 -Wh accu in acombinatie met de 204-pk elektromotor te krijgen. Dat betekent dat de vanafprijs van de ID3 aanzienlijk toeneemt.

De prijslijst van de Volkswagen ID3 start met ingang van 1 januari 2023 met de Pro in simpelweg 'ID3' geheten basistrim. Daarvoor vraagt Volkswagen €45.990. Voorheen kostte de ID3 Pro met deze aandrijflijn €39.990. Tot voor kort lag de vanafprijs van de ID3 overigens op €37.990. Voor dat bedrag kreeg je de ID3 Pure (45 kWh, 150 pk). Voortaan kun je de Volkswagen ID3 Pro ook in de uitvoeringen Life en Style bestellen. Die kosten achtereenvolgens €46.990 en €51.590. Voorheen was de duurste Volkswagen ID3 de Pro S (77 kWh, 204 pk) die voor €44.490 in de orderboeken stond.

Uitrusting Volkswagen ID3

De Volkswagen ID3 wordt kent straks dus minder varianten en wordt in absolute zin duurder. Wel verrijkt Volkswagen de standaarduitrusting. Zo heeft de ID Pro als 'ID3' geheten basisversie voortaan standaard 18-inch lichtmetalen wielen in plaats van stalen exemplaren. Daarnaast is automatische airco weer standaard, maar deze is nu over twee zones gescheiden. Verder is stoelverwarming voorin voortaan standaard. De standaarduitrusting omvat verder een 25,4 centimeter groot infotainmentscherm, een verwarmbaar en met leer bekleed stuurwiel, adaptieve cruisecontrol, Lane Assist, parkeersensoren voor en achter en verwarmbare voorstoelen.

De ID3 in Life-trim heeft standaard matrix-ledkoplampen (IQ Light) en dus ook de ledbalk ertussen, Park Assist Plus, een achteruitrijcamera, Keyless Acces en privacy glass achter. Meer verwennerij komt in de vorm van achterlichten met dynamische knipperlichten, automatisch grootlicht en een diefstalalarm. De Style voegt daar ArtVelours-bekleding, een glazen panoramadak, Dynamic Chassis Control, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie, een uitgebreid AR-head-up-display en voorruitverwarming aan toe.

Prijzen Volkswagen ID3

Accu Vermogen Actieradius Uitvoering Vanafprijs ID3 Pro 58 kWh 204 pk 426 kilometer ID3 €45.990 ID3 Pro 58 kWh 204 pk 425 kilometer Life €46.990 ID3 Pro 58 kWh 204 pk 418 kilometer Style €51.590

En straks?

Binnenkort wordt de keuze op het gebied van aandrijflijnen weer groter. Volkswagen maakt zich namelijk op voor de komst van de gefacelifte Di3, met als gevolg dat ook het leveringsgamma dus beperkt is. Zodra die vernieuwde Volkswagen ID3 er is, komen er weer meer meerdere motorversies, accupakketten en uitvoeringen beschikbaar.